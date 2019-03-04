Ректор Бакинского филиала МГУ им. Ломоносова, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Наргиз Пашаева 27-го февраля на заседании Общего собрания членов Российской академии образования (РАО) по представлению ректора МГУ им. Ломоносова, академика В.А.Садовничего была единогласно избрана академиком (иностранным членом) РАО. http://rusacademedu.ru/news/v-rossijskoj-akademii-obrazovaniya-proshlo-obshhee-sobranie-chlenov-rao/

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, новые, в том числе иностранные, члены Академии были определены в ходе максимально прозрачной процедуры - путем тайного голосования бюллетенями, с применением электронных средств подсчета голосов (КОИБ), аналогичных используемым в общероссийских выборах, проводимых Центризбиркомом РФ. В выборах участвовали все члены Академии, присутствующие на собрании.

Всего в заседании Общего собрания приняли участие около 200 видных российских и зарубежных ученых, членов Академии, представители Администрации Президента РФ, правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, Государственной думы РФ, члены Попечительского совета РАО, видные государственные деятели. Основной темой обсуждения стало участие Российской академии образования в реализации национальных проектов "Образование", "Наука", а также перспективные планы развития РАО и ближайшие масштабные проекты. Во второй части собрания прошли выборы новых членов Академии и представителей органов ее управления.

Помимо профессора Наргиз Пашаевой, иностранными членами РАО также избраны Ли-Янки Ханнелора (гражданство - Федеративная Республика Германия, Швейцарская Конфедерация) и Франциско Понс (гражданство - Королевство Испания, Швейцарская Конфедерация).