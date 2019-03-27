25 марта ректор Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Наргиз Пашаева выступила с пленарным докладом на Международном форуме "Университеты, общество и будущее человечества", который прошел в главном здании МГУ имени М. В. Ломоносова и был посвящен прошлой, настоящей и будущей роли университетов в гармонизации глобального научно-образовательного, технологического и гуманитарного пространства в эпоху больших вызовов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

К участию в работе форума были приглашены ректоры и президенты ведущих отечественных и зарубежных университетов, представители научных организаций, академических кругов, государственных органов, знаменитые ученые и общественные деятели - всего более 1,5 тысяч участников и гостей.

Перед началом мероприятия состоялось выступление Академического хора МГУ. Далее Помощник Президента Андрей Фурсенко зачитал участникам форума приветствие Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Открыл форум фундаментальный доклад ректора МГУ академика Виктора Антоновича Садовничего, посвященный истории, сегодняшнему и завтрашнему дню всемирной интеллектуальной традиции, породившей классическую науку, системы и институты накопления и передачи знаний. В.А.Садовничий проанализировал глобальные тенденции развития высшей школы, обрисовал роль и место российского высшего образования в мировом образовательном процессе. Он подчеркнул, что история Московского университета как колыбели национального университетского сообщества чрезвычайно богата людьми и свершениями. Ректор МГУ оценил готовность университетов, как сосредоточения лучших интеллектуальных сил, противостоять глобальным вызовам, таким как, например, риски цифровизации, когда с некоторым хаосом информационной сети необходимо справляться путем наполнения ее достоверной информацией - и с этой миссией, конечно, лучше всего могут справиться высшие учебные заведения. Среди других вызовов В.А. Садовничий обозначил экологическую проблематику, исследование и освоение космоса, развитие искусственного интеллекта и др.

Виктор Антонович Садовничий процитировал строки поэта Андрея Вознесенского, когда-то зафиксировавшего принципиальную антропоцентричность научного поиска - "Все прогрессы бесчеловечны, если рушится человек...", призвав всемерно развивать университетское гуманитарное образование, которое через внимание искусству, культуре, истории, родному языку способно, на взгляд докладчика, уравновесить неизбежно возникающие в глобализации нравственные и духовные перекосы. В заключение ректор МГУ напомнил всем собравшимся о миссии университетов в обществе, подчеркнув, что они раздвигают границы познания, приносят радость человеческого общения, активно изменяют мир и нас в этом мире. Финальным аккордом и лейтмотивом выступления Виктора Антоновича Садовничего стала цитата из указа императрицы Елизаветы Петровны об основании Московского университета, являющаяся и общеуниверситетской заповедью: "Всякое добро происходит от просвещенного разума, а напротив того зло искореняется".

Академик Наргиз Пашаева выступила на форуме с докладом, главной составляющей которого стал глубокий гуманистический посыл.

В своем докладе ректор Бакинского филиала МГУ сказала:

- Господин Ректор, благодарю Вас за приглашение.

Приветствую высокое собрание!

Вопросы образования многогранны, неоднозначны и только на первый взгляд, кажется, что давно созданы все рецепты управления учебным процессом. Казалось бы, всё ясно и просто - мы должны накапливать, передавать и оценивать знания. Нo, как добиться главного результата - той точки позитивного перелома - когда обретённые знания обогащают и просветляют сознание и разум человека? Ведь именно сознание дальше будет главным рулевым, и оно поведёт знание по той или иной дороге. Иными словами, как выучить, образовывать не просто конкретного специалиста, а также человека с моральными принципами и добродетелями в душе и голове. Если рассмотреть этот вопрос в масштабах истории, то мы ясно увидим различие процессов, где первым импульсом и базой были не только знания, но и крепкая совесть, сила разума плюс мораль.

Мы, филологи, в советское время годами пользовались искусственной методологией соцреализма. Принцип "оптимизма советской литературы" таил в себе не только фальшивую научную формулировку, доктрину. Этот штамп также нередко искажал сознание молодого человека и делал бескомпромиссными людей старого мышления. Оставалось еще много препятствий для тех, кто думал иначе и писал иначе. Ибо мир, который сотворили искаженные теоретические знания, не замыкались и не заканчивались на литературоведческих учебниках. Такие знания исказили в свое время сознание миллионов, и только решающее влияние предшественников-учёных, реально свободных от идеологических догм, установок и методологий вносило баланс, который никому не удавалось нарушить.

Сможем ли мы в ХХI веке управлять правильно сознанием масс с помощью знаний и образования? На этот непростой вопрос ответ должен быть, безусловно, положительным. Иначе знания потеряют свою главную миссию - ту силу, которая должна обеспечить обществу его достоинство, покой, благосостояние и веру. В текущем положении вещей в мире эти высшие принципы скептики могут называть наивными и неэффективными. И не секрет, что порой подобные скудные мысли собирают армию единомышленников. Самое трудное в процессе образования - не дать скатиться современному обучению до разрушающего, циничного прагматизма и практицизма. Душа, человеческая натура, личность в системе образования являются главными влияющими факторами на гарантию качества, надёжность и функциональность этого нелёгкого процесса.

С раннего детства любой человек сначала теоретически, а потом и реально, сталкивается с фактом неоднозначности и порой тяжести реальных жизненных событий и ситуаций. И никто не сможет сказать, какими критериями внутренней самоорганизации и самодисциплины будут обусловлены поступки и действия индивидуума в той или иной ситуации. В идеале именно первые шаги в школу, и дальше путь по ниве обретения знаний не в малой степени должны готовить человека в большой мир, стимулируя в нём лучшие качества. На этом этапе важны не только книжные мудрости - очень важен опыт личного общения с теми людьми, кто является носителями тех или иных знаний. Их философия жизни, взгляды, внутренний мир и принципы. Важна сама образовательная среда и атмосфера вокруг, дух, энергетика веры в силу знаний.

На сегодняшний день, в век инноваций, именно гуманитарные науки, социально важные науки имеют колоссальное значение в глобальном масштабе. Любые достижения или неудачи точных наук, инновативных проектов, рано или поздно, упираются и пересекаются с гуманитарными составляющими и проблемами разного толка. Этические, нравственные, духовные постулаты гуманитарных учений, критерии оценок, школа ценностей гуманитарных наук играют роль тормозов, когда эйфория, пусть даже гениального ума, может не устоять соблазну проехать на красный предупредительный знак.

Мы знаем, что не существует идей абсолютно общих для всех. Также нам известно, что знания не бывают врождёнными и, следовательно, нравственные принципы также не могут быть врождёнными. Автор концепции сенсуализма в философии Нового времени, английский учёный и мыслитель ХVII века Джон Локк писал: "Если же у кого-нибудь есть врождённые идеи, я был бы рад узнать от него, каковы они и сколько их". То есть, врождёнными они быть не могут. Часто благодаря чувственному опыту, сенсуальному восприятию, появляются обостренная жажда к познанию, тяга к знаниям. По Аристотелю, "ум приобретает идеи, когда начинает воспринимать". Общность восприятий, идей и нравственных правил, на наш взгляд, есть та важная платформа в процессе современного образования, которые требуют более активного и глубокого проявления и применения на практике. В глобальном разрезе общая мировая интеллектуальная среда, школы и университеты, научные учреждения являются главными базовыми носителями и платформами для сохранения адекватного и спасительного буфера от многих угроз современного мира. Людям надоели ненависть, убийства и международные интриги.

Стимуляция через знания, веру в просветлённое нравственностью сознание и человеческий разум, на мой взгляд, является главной задачей современного образования и науки. Сможем ли мы вести диалог в глобальном мире посредством современной научно-образовательной среды друг с другом, зависит от нас самих.

Нам не хотелось бы, чтобы будущие поколения имели отдалённые и туманные представления о важности гуманитарного восприятия и нравственного осмысления приобретённых знаний. Книги порой тоже могут содержать ошибки. Знания тоже могут быть неверными в той или иной степени на каком-то этапе. Сейчас нередко дети учат нас осваивать электронную технику. Но обряд передачи нравственных, восходящих ценностей, должен ложится на тех, кто выбрал своим призванием обучать и образовывать личность, будущие поколения. Некую сакральность этой мысли, возложенную на воображаемый алтарь, не смогут остановить никакие грядущие высокотехнологические революции. Ибо вдохновение разума питается духовными импульсами. Побольше духовности, эстетического воспитания, креативности, абстрактного мышления, воображения, фантазий ума, любви к жизни через социальную раскрытость могут способствовать формированию гармоничной личности. Тогда фонарь Диогена, зажжённый днём, будет находить того, кого ищет.

Да, мы знаем, что не все дороги ведут в Храм, но та, которая ведёт, имея оправдания перед Небом и Землёй, и привела нас сюда, в Московский Университет! В первую очередь, к Вам, дорогой Виктор Антонович, обращены наши почтение и глубокая благодарность. Если бы не Вы, который отдал 60 лет своей жизни и деятельности Московскому Университету, многое не сложилось бы, многого не случилось бы, много хорошего было бы утеряно навсегда. Возглавив МГУ в непростые годы, Вы сумели отстоять его структуру, уникальный университетский дух, традиции и научную атмосферу. На сегодняшний день Московский Университет в рядах самых лучших университетов мира, и это Ваша заслуга, дорогой Виктор Антонович, а также всех людей Московского Университета! Бесспорно, не было бы и Бакинского филиала МГУ без Вас, дорогие коллеги! Эти 10 с лишним лет, что нас объединяют, мы шли вместе не только по дороге своих профессий, но и по дороге Жизни. По дороге доверия, уважения и любви друг к другу. Всё это дорогого стоит и дает нам право с гордостью и с любовью смотреть друг другу в глаза! Спасибо Вам большое! Слава Московскому Университету и со славным грядущим юбилеем Вас, дорогой Виктор Антонович!

С пленарными докладами на форуме также выступили вице-президент Российского Союза ректоров, председатель Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа, президент Нижегородского государственного университета имени Н.И.Лобачевского Роман Григорьевич Стронгин и ректор Софийского университета, председатель Болгарской академии наук Благовест Сендов. Кроме того, было заслушано видеоприветствие бывшего премьер-министра Японии, политика, доктора философии Юкио Хатоямы.

В программу мероприятия были включены несколько дискуссионных панелей. Так, в дискуссии на тему "Историческая роль университетов в научном, образовательном и культурном развитии" приняли участие председатель Научного совета университета Париж-Люмьер, вице-президент Совета высшего образования Франции (1989-1998) Мишель Жандро-Массалу, президент Марбургского университета имени Филиппа (1994-2000), Президент Университета Лучиана Благи (2000 - 2012) Вернер Шааль, профессор математики Университета Аристотеля в Салониках Антониу Иоаннис, первый президент Кыргызской Республики (1990-2005) Аскар Акаевич Акаев, ректор Университета Валенсии Мария Висента Местре Эскрива.

В дискуссии на тему "Университет и глобальные вызовы современного мира" приняли участие ректор Тегеранского университета Нили Махмуд Ахадабади, генеральный секретарь Ассоциации арабских университетов Амр Эззат Салама (Египет), ректор Фрайбергской горной академии Клаус-Дитер Барбкнехт (Германия), ректор Университета Сока Йосихиса Баба (Япония), профессор политологии и международных отношений Кентского университета, научный сотрудник Центра российских, европейских и евразийских исследований Бирмингемского университета Ричард Саква(Великобритания). Также было продемонстрировано видеоприветствие от ректора Пекинского университета Хао Пина (КНР).

К мероприятию была приурочена торжественная церемония подписания меморандумов о создании научно-образовательных консорциумов в рамках программы "Вернадский" - запущенной МГУ программы взаимодействия российских университетских центров, регионов, компаний и предприятий. По замыслу программы в российских регионах создаются научно-производственные кластеры, ориентированные на развитие научных школ, прикладных исследований, разработку и реализацию комплексных программ освоения запасов минерального сырья, социально-экономического роста территорий. В церемонии запуска программы "Вернадский" в субъектах РФ приняли участие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Н.В.Комарова, глава Республики Удмуртия А.В.Бречалов, врио главы Кабардино-Балкарии К.В.Коков, губернатор Кемеровской области С.Е.Цивилев, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Л.Р.Фазлеева, первый заместитель Председателя Правительства - министр образования Московской области О.С.Забралова, заместитель губернатора Хабаровского края М.Л.Пешев, глава Национального ядерного центра в Сарове (Нижегородская область) В.Е.Костюков.

Кроме того, в рамках Форума состоялись Съезд Российского Союза ректоров и Съезд Евразийской ассоциации университетов.

Съезд Российского Союза ректоров открыл его президент, ректор МГУ Виктор Садовничий. В съезде приняли участие вице-президент Российского Союза ректоров, ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей Николаевич Иванченко, ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Александрович Ендовицкий, ректор Ульяновского государственного университета Борис Михайлович Костишко, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Эскиндаров Мухадин Абдурахманович. Было заслушано видеоприветствие от ректора-президента Образовательной системы университета Токай Тацуро Мацумаэ (Япония) и ректора Образовательной системы университета Токай Киёси Ямада.

В рамках форума также состоялся съезд Евразийской ассоциации университетов, которой в этом году исполнилось 30 лет. В настоящее время Евразийская ассоциация объединяет 139 университетов Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины. Высшим руководящим органом Евразийской ассоциации является Съезд Ассоциации. Всего состоялось 13 съездов Ассоциации, которые проходили в Москве, Киеве, Баку, Ашхабаде, Казани, Минске и др. городах. Сначала перед собравшимися выступил президент Евразийской ассоциации университетов, ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий. Затем слово взяли участники съезда: ректор Евразийского национального университета, вице-президент Национальной академии наук Республики Казахстан Ерлан Батташевич Сыдыков, ректор Белорусского государственного университета Андрей Дмитриевич Король, ректор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека Авазжон Рахимович Марахимов и ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Анатольевич Максимцев.

Стоит отметить, что на форуме, по случаю наступающего 80-летия академика В.А.Садовничего, ему были вручены Орден Почёта Кузбасса и Грамота Федеральной службы Российской Федерации по надзору в сфере образования и науки за многолетний вклад в систему оценки качества высшего образования.

Вечером был дан концерт оркестра и солистов Государственного академического Мариинского театра.

Таким образом, состоявшийся на платформе МГУ Международный форум стал важным этапом в процессе осмысления нынешних и будущих целей высшего образования в глобальном мире. Также мероприятие явилось бесценной возможностью в плане обмена опытом и укрепления профессиональных и дружеских связей всех, кто связан с Московским университетом. Как подчеркнула академик Наргиз Пашаева в беседе с главным редактором российского федерального информационно-аналитического агентства "Вестник Кавказа" Марией Сидельниковой, "возвращение в МГУ - это возвращение к себе".

"Я поддерживаю тесные контакты с Московским университетом уже более дести лет. Первая встреча в стенах МГУ, помню, была совершенно замечательной. Тогда мы как раз обсуждали идею о создании филиала Московского университета в Баку",- рассказала Наргиз Пашаева.

Напомним, что 27 февраля ректор Бакинского филиала МГУ Наргиз Пашаева на заседании Общего собрания членов Российской академии образования (РАО) по представлению ректора МГУ им. Ломоносова, академика Виктора Садовничего была единогласно избрана академиком (иностранным членом) РАО. А четыре года назад, 26 января 2015-го в рамках празднования 260-летия Московского государственного университета, Наргиз Пашаевой было присвоено звание почетного профессора Московского университета.

"Я ощущаю себя не только специалистом в своей области, но и преподавателем, человеком, который служит образованию. Звание профессора Московского государственного университета - это звучит гордо, поскольку МГУ держит достаточно высокую планку в академических кругах", - сказала руководитель Филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Баку.

Стоит отметить, что 3-го апреля ректору Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, академику, вице-президенту РАН, доктору физико-математических наук, профессору Виктору Антоновичу Садовничему исполняется 80 лет. Академик Садовничий - признанный в России и за рубежом ученый и талантливый педагог. За время его руководства Московским университетом воспитаны тысячи востребованных специалистов в разных областях знаний. Мы поздравляем Виктора Антоновича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья и успехов в работе!