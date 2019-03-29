Организация футбольных болельщиков Football Supporters Europe - одна из многих неполитических общественных структур, действующих в Европе. Есть объединения кулинаров, стоматологов, матерей-одиночек, любителей животных и противников загрязнения мирового океана. Главная притягательность таких организаций в том, что они не вмешиваются в политику. Во всяком случае стараются этого не делать, так как это может дурно пахнуть и сказаться на их безобидном статусе.

Организация футбольных болельщик Европы, а короче - FSE накануне совершенно неожиданно выступила в новом статусе. Точнее - была втянута в некрасивую кампанию, как раз из тех, которые дурно пахнут. Воззвание организации, опубликованное на сайте газеты Daily Mail, заставило взглянуть на FSE как на структуру, ставшую игрушкой в некрасивой игре. Кроме того, появление странного околофутбольного материала антиазербайджанского толка еще раз подтвердило, что идеалистические воззвания основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена "о, спорт, ты мир, ты согласие и так далее" ушли в небытие и спортивная сфера стала объектом грязны политических спекуляций.

Так вот, газета Daily Mail опубликовала заявление FSE, обеспокоенной проведением финала Лиги Европы в Баку. Как известно, финал пройдет на Олимпийском стадионе 29 мая этого года. И этот факт, по-видимому, не дает покоя недоброжелателям.

В своем заявлении FSE просит УЕФА еще раз подумать над якобы "критической ситуацией" с правами человека и особенно с ЛГБТ в Азербайджане. Последние, похоже, особенно сильно волнует футбольных болельщиков Европы.

Как известно, нашу страну традиционно помещают на последние строчки рейтингов "лучших стран для геев". Трудно объяснить такое "постоянство", потому что нетрадиционная сексуальная ориентация в азербайджанском обществе хоть и не приветствуется, но и не преследуется. Тем более ничего не грозит иностранным гражданам, какого бы "цвета" они не были. А вот с их стороны, кстати, совершенно не стоит исключать возможности провокаций. Не исключено, что особо озабоченные правами геев будут целенаправленно и демонстративно расцвечивать трибуны Олимпийского стадиона в Баку "радужными" флагами с целью дестабилизировать ситуацию на матче и раздражить местных болельщиков. И вот об этом УЕФА действительно стоит побеспокоиться и провести с той же Организацией футбольных болельщиков Европы соответствующие беседы.

Далее, FSE очень не нравится тот факт, что для получения упрощенной визы иностранными болельщиками они должны будут указать свой ВИЧ-статус, то есть предоставить информацию, не являются ли больными СПИДом или носителями инфекции. В чем тут "нарушение прав"? На финальный матч Лиги Европы съедутся десятки тысяч футбольных фанатов. Это публика, как известно, особая, подчас сильно не страдающая чувством социальной ответственности. И Азербайджан имеет полное право обезопасить страну от угрозы распространения ВИЧ-инфекции. Вот если бы подобные вопросы задавались участникам, например, международного конгресса кардиологов, тогда это можно было бы считать нарушением прав.

Пойдем дальше. FSE откуда-то взяла, что в Азербайджане полиция "жестоко обращается с фанатами". Очень странное заявление для структуры, объединяющей страны, где беспорядки, устраиваемые футбольными фанатами, разгоняются без выбора средств. Был случай, когда для борьбы с буйством фанатов на стадионе одного из британских клубов подумывали даже установить сетку с электричеством.

Если есть серьезная угроза общественному порядку, жизни и здоровью граждан, то, пардон, полиция обязана вмешаться. Такова ее функция. И разумеется, правоохранители не позволят превратить нашу столицу в кровавое побоище. Это на тот случай, если у кого-то возникнут подобные планы.

Не устраивает FSE и незначительное, как отмечается, количество билетов, выделенное для болельщиков клубов, которые сойдутся в Баку. Им, как сообщается, достанется треть билетов, а остальные будут продаваться в самом Азербайджане. Самое интересное - это мотивировка возмущения организации европейских болельщиков. По мнению FSE, это сделано специально, для того, чтобы в Баку приехало поменьше иностранцев, которые могут стать свидетелями той самой "критической ситуации" с правами человека...

Ну что тут сказать...

Если бы не неуместные и странно звучащие относительно футбольной тематики формулировки о "правах человека", можно было бы подумать, что Организация футбольных болельщиков Европы действительно озабочена проблемами фанатов и только и думает об их комфорте и благополучии в Баку. Но конкретные обвинения в адрес Азербайджана, являющиеся традиционными инструментами антиазербайджанской пропаганды, в заявлении FSE говорят о другом. А именно об ангажированности и самого заявления, и его публикации в Daily Mail, неоднократно замеченной в содействии кампаниям против нашей страны.

Впрочем, благоприятную питательную среду для подобных инсинуаций создают наши с вами соотечественники, окопавшиеся в Европе. Это так называемые правозащитники и "политэмигранты", ежедневной продажей родины обеспечившие себе безбедную жизнь. Нет абсолютно никаких сомнений, что FSE не додумалась бы сама до подобного неуместного выступления в Daily Mail. Сказанное в заявление это буквально калька с демагогических и провокационных заявлений лиц, заставляющих за армянские гонорары работать свою буйную фантазию.

Лига Европы - это крупный международный турнир, его финал вообще становится событием вселенского значения, а принимающая его страна на один день превращается в центр этой вселенной. Финал ЛЕ - это престижно, это поднимает рейтинги страны, о ней пишут, о ней говорят. Нет сомнений, что Азербайджан проведет это футбольное событие на самом высоком уровне. И его недругов вовсе не устраивает, чтобы успехи и возможности страны стали достоянием широкой мировой общественности.

Чьи уши проглядываются за наездами на финал ЛЕ в Баку? Правильно - тех самых спонсоров антиазербайджанской пропаганды. А кто спонсирует антиазербайджанскую пропаганду? Масштабную работу в Европе против интересов Азербайджана спонсирует наиболее заинтересованная в этом сторона - армянство.

И этим все сказано.

Султан Керим