В регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе накопилось много проблем, и закрывать глаза на них ни в коем случае нельзя. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Глава белорусского государства отметил, что "накопилось очень много проблем у нас здесь в общем доме, которые надо решать", в числе которых и нагорно-карабахский конфликт.

Президент отметил, что, может быть, слишком часто критикует организацию за слабую реакцию на эти проблемы, однако их решение - непосредственная работа ОБСЕ.

"Это организация прежде всего по безопасности на Европейском континенте, и закрывать сегодня глаза на эти проблемы ни в коем случае нельзя", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко добавил, что уже долгое время на площадке ОБСЕ не проводятся встречи глав государств, на которых можно было бы обсудить текущие вопросы и наметить пути выхода из сложившейся ситуации. Последнее подобное мероприятие прошло в 2010 году в Астане, но еще более масштабная конференция состоялась в 1999 году в Стамбуле.

"Это была сильная конференция, и больше не собирались, а надо было бы. Поэтому очень много проблем, на которые нужно не просто обратить внимание. Надо собираться и решать их. Если не удастся решить, то хотя бы наметить пути, перспективы какие-то. В противном случае зачем создавали организацию? - сказал президент. - Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, честность и искренность во всех вопросах".

В свою очередь Георгий Церетели поблагодарил главу белорусского государства за организацию на высоком уровне 26-й сессии ПА ОБСЕ, которая прошла в Минске в июле 2017 года. Он также подчеркнул особый характер дружеских и деловых отношений с председателями палат белорусского парламента.

"Мы с господином Андрейченко [председатель Палаты представителей] встречаемся в третий раз. Это символизирует активность Беларуси в нашей организации, с нашей стороны тоже есть желание работать со страной", - обратил внимание Георгий Церетели.

Он согласился с Александром Лукашенко, что в регионе ОБСЕ есть проблемы, требующие обсуждения и решения. "Когда у соседей проблемы, это и твои проблемы. Я согласен с вами, что ОБСЕ - организация очень серьезная, и многие страны, и Беларусь, делают очень много, чтобы усилить ее. Мы за это благодарны", - констатировал председатель Парламентской ассамблеи.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.