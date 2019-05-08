Опубликованные на днях Нацстаткомитетом Армении демографические показатели вызвали определенный шок в экспертных кругах страны.

Выяснилось, что численность постоянного населения Армении на 1 апреля 2019 года составила 2 962.1 тыс. человек, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,8 тыс. человек. С начала этого года страну покинули 3,2 тыс. человек. На 3,1% сократилась рождаемость, на 3,4% выросла смертность.

В принципе, ничего нового не произошло - население Армении стабильно сокращается с начала 90-х. Развязанный Ереваном карабахский конфликт с последующей оккупацией территорий Азербайджана не принес этой стране благоденствия. Наоборот, она год от года сдает позиции. Процесс самоуничтожения продолжился и после апрельского переворота, хотя Никол Пашинян и обещал "великую репатриацию".

Армения опустошена до стратегически опасного уровня. Об этом заявил в парламенте член фракции "Лусавор Айастан" Арман Бабаджанян, приводя последние демографические данные, пишет Новости-Армения.

По его словам, крайне сложно говорить об улучшении качества жизни в Армении в то время, как люди продолжают покидать страну. Депутат подчеркнул, что после смены власти многие проблемы в стране сохранились, что вынуждает многих людей встать на путь миграции. Бабаджанян подчеркнул, что эмиграция является "нереальной войной", которая может привести к реальной, когда страна будет окончательно ослаблена.

Деятельность правительства в ближайшие месяцы и годы должна оцениваться именно по количеству вернувшихся в Армению граждан страны. "Речь не идет о масштабной репатриации, это важная задача, поскольку объективно это задача будущего. Для начала необходимо вернуть наших граждан домой", - заявил он, подчеркнув, что лишь возвращение былой демографической картины позволит дать положительную оценку деятельности правительства.

Султан Керим