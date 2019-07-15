Азербайджанскую сторону часто критикуют за то, что она с подозрением относится к назначению главой того или иного российского ресурса или компании лица армянской национальности.

В ноябре прошлого года генеральным директором российского телерадиокоммуникационного гиганта "МегаФон" стал Геворк Вермишян.

Окончание фамилии того или иного чиновника или бизнесмена ничего бы не значило, если бы этот фактор не сопровождался в обязательном порядке какими-то провокационными действиями. К сожалению, в "МегаФоне" тоже не избежали этой закономерности.

На днях "Союз азербайджанцев России", "Союз азербайджанцев Мира" и "Всемирный азербайджанский культурный фонд" выступили с заявлением в связи с указанием в списке стран, в которых действует роуминг компании, и оккупированного Карабаха. В связи с этим диаспорские организации провели ликбез для руководства "МегаФона" относительно армяно-азербайджанского конфликта и российско-азербайджанских отношений. Было указано, что Россия признает территориальную целостность Азербайджана, а отношения наших стран носят добрососедский и стратегический характер. И вообще, сотни тысяч азербайджанцев России пользуются услугами "МегаФона", что компания тоже должна учитывать, затевая подобные провокации.

"Видимо, в руководстве компании работают симпатизирующие карабахским сепаратистам лица армянской национальности, под влиянием которых "МегаФон" принял решение об отдельном выделении Нагорного Карабаха в своем справочнике цен по видам услуг международной телефонной связи. Все это делается специально для того, чтобы негативно влиять на российско-азербайджанские отношения, которые сегодня находятся на подъеме", - говорится в заявлении.

Наши соотечественники не ограничились одним заявлением, а начали акцию бойкота российского оператора мобильной связи. Сотни представителей диаспоры присоединились к акции, запущенной в социальных сетях с хэштегом "#boykotmegafon"

В результате совместных усилий министерства иностранных дел Азербайжэана, министерства транспорта, связи и высоких технологий, посольства в России, а также серьезных протестов наших соотечественников, проживающих в этой стране, эта провокационная информация была удалена с сайта компании, название "Нагорный Карабах" исчезло из списка тарифов "МегаФона". Справедливость восторжествовала, и теперь деятельность компании отвечает духу дружеских, открытых и основанных на взаимопонимании отношений России и Азербайджана. И, конечно же, духу и букве подписанных нашими странами договоров.

Однако нельзя сказать, что проблема решена раз и навсегда. Дело в том, что появилась на свет она не сегодня. Иначе бы руководитель службы поддержки компании Оксана Лебедева не указала в ответе на заявление азербайджанской диаспоры, что "наше государство признает Нагорный Карабах отдельным государством. А наша компания действует в соответствие с законами РФ". А другой представитель службы поддержки, Сергей Кокарев, недоумевал, мол, "ошибки нет, информация предоставлена корректно".

Такая реакция компании показывает, что ситуация зашла слишком далеко. Очень хорошо, что диаспорские организации решили поднять шум. Позитивность результата заключается не только в удалении самопровозглашенного образования из списка, но и в том, что политически необразованные сотрудники службы поддержки компании, наконец, начнут разбираться в том, что происходит в реальности на пространстве, представляющем стратегический интерес для их собственного государства.

Хорошо все то, что хорошо кончается. И все равно, хотелось бы вернуться немного назад и напомнить, что "МегаФон" начала "дружить" с карабахскими сепаратистами еще в 2002 году. Услуги роуминга на оккупированных территориях предоставлялись посредством партнера - фейковой компании "Карабах Телеком". Как указывал по этому поводу АЗЕРТАДЖ, на официальном сайте "Мегафон-Москва" имелась ссылка на компанию "Карабах Телеком", где Нагорный Карабах представляется как отдельная единица. Более того, были приведены географические данные и данные о численности населения. При этом, так называемый "Карабах телеком" указывался не отдельной строкой в списке партнеров, а в разделе, касающемся Армении. То ли для того, чтобы скрыть провокацию от посторонних глаз, то ли в "МегаФоне," действительно с наивностью младенца полагали, что Карабах является частью Армении.

Кстати, как особо отмечал АЗЕРТАДЖ, в списке присутствовала и Абхазия, однако в тот период в скобках рядом было указано (Грузия).

Выходит, что сотрудники компании "были не в курсе", что их государство признало "независимость" сепаратистских регионов Грузии, но откуда-то "знали", что Россия якобы признала самопровозглашенную "НКР"? Какая-то любопытная избирательность политической безграмотности, не правда ли?

Примечательно, что как раз год назад, в июле 2018 года российское издание cnews.ru поместило слащавый репортаж о мобильной связи на оккупированных территориях Азербайджана. Автор репортажа был очень удивлен, когда российские SIM-карты при переезде в Карабах перестали работать. "Позднее экспериментальным путем выяснилось, что российский роуминг у "Карабах Телекома" все-таки есть, но только с "МегаФоном". Интересно, что если на сайте "МегаФона" в разделе роуминг ввести "Нагорный Карабах", то в результатах поиска появится название данной республики, однако будет указано, что это территория Азербайджана", - говорится в репортаже.

Спешим огорчить - сегодня "Нагорный Карабах" не пробивается ни в каких вариантах.

Повторимся - хорошо все то, что хорошо кончается. Но было бы еще лучше, если бы в отношениях между Азербайджаном и Россией не возникало поводов для подобных разбирательств. Поводов с российской стороны. Это следует подчеркнуть, потому что Азербайджан всегда старается блюсти интересы своих друзей, независимо не от каких влияний и региональных раскладов. А азербайджанские операторы связи, как свообщается, могут прекратить сотрудничество с "Мегафоном" из-за этой грязной провокации. И проиграет от этого, опять же, лишь российский потребитель и сама компания. И все благодаря "дальновидным" решениям своего руководства.

Зульфугар Ибрагимов

По причине создания такими неправомерными действиями информационных угроз и серьезных проблем в вопросах государственной безопасности страны, предусматривается завершение сотрудничества между азербайджанскими операторами мобильной связии компанией "Мегафон".