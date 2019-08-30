Решение волнующего граждан Армении вопроса избавления от радиоактивных отходов Мецаморской АЭС затягивается на неопределенное время.

Напомним, что в апреле армянские СМИ сообщали, что Армения приступила к разработке пилотной программы вывоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Россию через территорию Грузии. Об этом заявлял начальник управления кредитных и грантовых программ министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Вардан Мартиросян.

"Сейчас мы находимся на этапе исследований, прорабатываются транспорто-технологические пути, чтобы оценить технические возможности. На втором этапе будет разработано технико-экономическое обоснование, с целью оценки эффективности программы", - сообщил Мартиросян журналистам в кулуарах проходившего в Сочи форума Атомэкспо-2019.

Армянский чиновник оптимистично подчеркивал, что реализация данной пилотной программы позволит решить две задачи: во-первых, Армения избавится от накопленного ОЯТ, во-вторых, можно будет "вырваться из тупика" и создать прецедент вывоза ОЯТ из страны через Грузию.

Проблема в том, что в течение последних 25-ти лет на Армянской АЭС идет процесс накопления выгружаемого топлива. Армения в связи с оккупацией территорий Азербайджана и, как следствие, изоляцией от региона, не имеет выходов во внешний мир по железной дороге, а отработанное топливо можно транспортировать только этим путем. До 1989 года отходы АЭС вывозились по железной дороге через Азербайджан в Россию. Теперь этот путь перекрыт.

Сегодня Ереван уже менее оптимистичен в этом вопросе.

Будет ли вывозиться отработанное ядерное топливо Армянской АЭС в Россию - вопрос, который находится в политической плоскости. Об этом в беседе с журналистами заявил руководитель Комитета по регулированию ядерной безопасности Армении Ашот Мартиросян.

"Вывоз отработанного ядерного топлива возможно организовать лишь через железную дорогу. Как известно, через территорию Азербайджана это сделать невозможно, а решение вывезти через Грузию может создать проблемы, учитывая абхазский вопрос. Пока проблема на политическом уровне не будет решена, о технической стороне вопроса говорить бессмысленно", - отметил Мартиросян.

То есть один Мартиросян опроверг другого, и о подготовке некой пилотной программы пока говорить не приходится.

Но проблема остается, и нас в Азербайджане она не может не волновать. Во-первых, Армения наш сосед, во-вторых, есть сведения о захоронении ядерных отходов на оккупированных ею азербайджанских территориях. Как отмечают специалисты, в советские времена в Армении не было никаких условий для захоронения ОЯТ, не имелось ни тогда, ни сейчас и технологий его переработки. С начала двухтысячных заполнен приреакторный бассейн Мецаморской АЭС, занят и резервный отсек. Бассейн закрытого и не работающего реактора также заполнен уже много лет. Единственная емкость - это построенное французами временное хранилище.

В Армении, понимая, что превращают страну в гигантский ядерный могильник, рассчитывали решить вопрос вывоза отработанного топлива в Россию через сепаратистскую Абхазию, то есть за счет национальных интересов Грузии. По-видимому, такая перспектива грузинскую сторону не устроила. Как бы не были высоки транзитные выплаты за опасный груз, это не окупит риск и удар по суверенным правам Грузии на принадлежащие ей территории.

Зульфугар Ибрагимов