Лента новостей армянских СМИ за вторник представляет собой довольно забавное зрелище. В стране практически ничего не происходит, и главной новостью со вчерашнего дня является пребывание в Армении порнозвезды Ким Кардашян, приехавшей для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (!). Что Кардашян забыла на таком мероприятии, знают только армянские организаторы, которым явно не хватало для сенсации этой вишенки на торте.

В лентах новостей информация о том, как порнозвезда участвует в саммите и рассуждает о "геноциде", перемежается с заявлениями главы Генштаба ВС Армении Артака Давтяна. Их лица (а у Ким не только лицо) соревнуются друг с другом в привлечении внимания читателя. В то время как обладательница безразмерной пятой точки Кардашян развивает информационные технологии, вгоняя в краску участников саммита, Давтян грозит Азербайджану соразмерным ударом и новейшим вооружением. Надо сказать, что глава Генштаба вооруженных сил Армении очень гармонично смотрится в соседстве с героиней домашнего порно. И та, и другой попросту разбрасываются словами, за которыми ничего не стоит.

Это два героя дня. В стране, где не происходит ничего хорошего, а каждая новость только дополняет депрессивного фона, иначе быть не может. Никто не запрещает армянам гордиться формами Кардашян и считать этот результат достижений современной пластической хирургии проявлением особенностей древнеармянского гена. Но этой даме явно нечего было делать на саммите WCIT. Это был достаточно бездарный пиар-ход, превративший серьезное мероприятие в балаган. О чем говорится на форуме, кто его гости, что обсуждается - полностью осталось за кадром. И теперь ереванский саммит WCIT уже навсегда будет связан только с именем американской порнозвезды.

Так же запомнят его и местные журналисты. Как пишут армянские СМИ, во вторник Кардашян стала причиной драки в коридоре Всемирного конгресса информационных технологий WCIT-2019.

Кардашян, прибыв на конгресс, поднялась в зал заседаний. Спустя некоторое время там должна была начаться панельная дискуссия, на которую попытался пройти один из видеорепортеров, волонтеры и организаторы попытались не пропустить его, но он поднялся вверх по лестнице, по которой поднимались остальные участники дискуссий. Видеооператора начали останавливать, причем в грубой форме, чуть не сломав камеру, и со скандалом попытались спустить с лестницы.

В результате драки оператора вытолкали с лестницы чуть ли не взашей. Крики были слышны во всех коридорах Спортивно-концертного комплекса имени Демирчана, пишет Новости-Армения.

Проход по лестнице заблокировали столами и не пропускали даже гостей, отсылая всех к другому входу. Позже пострадавший оператор рассказал изданию, как было дело, но попросил не публиковать подробностей. Однако подтвердил, что скандал вышел из-за того, что он попытался подняться в зал, где выступает Ким Кардашьян, поскольку по просьбе организаторов занимается подготовкой фильма о том, как проходил WCIT в Армении.

Одним словом, "честь" Кардашян защищена в Ереване на все сто.

Зульфугар Ибрагимов