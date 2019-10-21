Глава МИД Турции Мёвлют Чавушоглу посетит Азербайджан. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на дипломатические источники.

Как говорится в информации, в Азербайджане Чавушоглу встретится с официальными лицами и примет участие в заседании Движения неприсоединения.

Отметим, что 25-26 октября в Баку пройдет 18-й саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.