Интервью Day.Az с известным российским политологом, ведущим авторской программы "Кто против?" на телеканале "Россия-1" Сергеем Михеевым.

Отношения России и Азербайджана вышли на более высокий уровень. Это и есть главный итог года в плане развития российско-азербайджанских связей. Думаю, что немалую роль в этом вопросе сыграла и международная повестка дня. В частности, успешное для России развитие событий в Сирии и интенсификация контактов России и Турции. В том числе, и в контексте осложнения отношений Турции и стран Запада, в первую очередь, США.

Укреплению российско-азербайджанских отношений в какой-то степени способствовали и события в Армении. Москва давала понять Еревану, каким может быть изменение ситуации - ведь укрепление отношений с Баку шло параллельно с углублением сотрудничества и с Турцией.

Что касается перспектив, то, на мой взгляд, наилучшим развитием двусторонних отношений было бы создание совместных и взаимовыгодных экономических проектов. Особенно в зоне Прикаспия, которая остро нуждается в инфраструктурном развитии.

В вопросе Каспийской конвенции процесс идет, но, как и в предыдущие годы, это вряд ли будет происходить слишком быстро. И я думаю, что причина здесь в том, что для России и Ирана - двух наиболее значимых с геополитической точки зрения игроков в этом процессе - данный вопрос не находится в числе наиболее значимых в текущей повестке дня. Проще говоря, нет нужды куда-то слишком торопиться. К тому же, Тегеран - вообще очень сложный переговорщик в любых вопросах. Как известно, именно его позиция долгие годы тормозила продвижение переговорного процесса. Для Азербайджана, Казахстана и Туркменистана каспийский вопрос более актуален. Но, представляется, что и для них он не представляет такой проблемы, которая требует безотлагательного решения. Поэтому процесс развивается не слишком динамично. На мой взгляд, это может быть компенсировано и стимулировано только одним способом - созданием и развитием совместных экономических проектов, интересующих все пять прикаспийских государств.

Роль Баку в налаживании контактов Москвы и Анкары действительно можно оценить высоко. И российское руководство это ценит, насколько можно судить. Международное посредничество - это всегда та миссия, которая находит положительную оценку у заинтересованных сторон.

Лейла Таривердиева