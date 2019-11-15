Азербайджан сегодня зарекомендовал себя в мире как страна-образец для подражания в вопросах межконфессионального согласия и межкультурализма. Поэтому не удивительно, что именно Баку стал центром встреч духовных лидеров.

Об этом сказал Day.Az известный эксперт, пакистанский политический обозреватель Малик Айюб Сумбал, комментируя проходящий в Баку Второй саммит религиозных лидеров мира.

По мнению пакистанского эксперта, это не первое мероприятие в Баку, продвигающее идеи межконфессиональной гармонии и терпимости. Продвигать эту концепцию нелегко, и это долгий путь борьбы, продолжавшийся все годы независимости Азербайджана.

"Баку должен быть присвоен статус межконфессионального центра, города религиозной гармонии", - считает наш собеседник.

Сумбал отметил, что такой имидж Азербайджана стал результатом политики Президента Ильхама Алиева. Азербайджан сыграл огромную роль в содействии миру и диалогу между различными этническими группами, культурами и религиями.

"Скажу также, что Азербайджан - единственная мусульманская страна, где я наблюдал такой широкий контакт между шиитами и суннитами. Я видел, что шииты и сунниты молятся в одной мечети. Это то, что действительно делает Азербайджан одной из ведущих стран, практикующих терпимость и межконфессиональный диалог. Представители всех вероисповеданий защищены государством, а конфессии поддерживают активные отношения", - сказал пакистанский обозреватель.

Лейла Таривердиева