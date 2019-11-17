Знаменательно, что мероприятия, связанные с вопросами толерантности и мультикультурализма, проходят именно в Баку. Где как не здесь, в мировой столице мультикультурализма, могут встречаться лидеры различных религиозных конфессий и представители многих народов.

Об этом сказала в беседе с Day.Az известный правовед, директор представительства Бакинского Международного центра мультикультурализма в Молдове, Украине, Румынии, Болгарии и Венгрии Аурелия Григориу.

По словам нашей собеседницы, Азербайджан сумел создать одну из самых успешных моделей мультикультурализма и толерантности, существующих сегодня в мире. Полное взаимопонимание между гражданами страны разных национальностей и веротерпимость - визитные карточки сегодняшнего Азербайджана.

"Обсужденные на Бакинском саммите духовных лидеров темы подчеркивают актуальность данного мероприятия и роль глав основных религиозных конфессий и крупнейших международных организаций в продвижении межкультурного диалога и установлении мира на планете Земля", - сказала молдавский правовед.

Аурелия Григориу считает, что Баку должен быть объявлен мировой столицей мультикультурализма и религиозной толерантности. По ее мнению, необходимо также создать Всемирный совет по урегулированию межнациональных конфликтов, в который вошли бы авторитетные лидеры религиозных и национальных структур.

"Кроме того, считаю необходимым принять решение о проведении конкретных мероприятий для изменения в мире негативного восприятия и отношения к исламу", - подчеркнула Аурелия Григориу.

Лейла Таривердиева