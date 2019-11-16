15 ноября в Центре Гейдара Алиева состоялся творческий вечер известного российского юмориста, телеведущего, шоумена и певца Максима Галкина.

Как сообщает Day.Az, на творческом вечере присутствовали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева.

С Галкиным встретились Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева.

Известный артист выразил свои впечатления от концерта. "Спасибо, Баку, за невероятно тёплый приём! Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву за то, что нашли время прийти с семьёй и посмотреть мой концерт. Уже двадцать лет я приезжаю в Баку с сольными концертами и всегда получаю удовольствие от встречи с замечательными азербайджанскими зрителями. Ну а впереди концерт в Кремле!" - написал Максим Галкин.

Отметим, что Максим Галкин выступил перед зрителями с шоу "stand up". Он представил пародии на песни известных российских и европейских мастеров, в том числе Анны Герман, Людмилы Зыкиной, Льва Лещенко, Владимира Винокура, Димы Билана, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе, Тото Кутуньо, Джо Дассена и других известных исполнителей.

Одним из интересных моментов вечера явилось исполнение Максимом Галкиным песни "Синяя вечность" из репертуара всемирно известного певца и композитора Муслима Магомаева. Аплодисментами встретили зрители и песню "Арлекино" из репертуара всемирного известного мастера Аллы Пугачевой.

Представленные Максимом Галкиным программы включают пародии, песни, юмор, концертные номера из известных телевизионных шоу. Он чувствует аудиторию и поддерживает контакт со зрителями на протяжении всего шоу. Не стал исключением и этот вечер.

На вечере, продолжавшемся два часа, не прекращались зрительский смех и улыбки. Творческий вечер подарил всем доброе настроение.