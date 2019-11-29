https://news.day.az/politics/1180659.html Анар Алакбаров назначен помощником Президента Азербайджана
Анар Алакбаров назначен помощником Президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Анара Сахиб оглу Алакбарова помощником Президента Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства Анар Алакбаров был освобожден от должности помощника Первого вице-президента Азербайджана.
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