Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Анара Сахиб оглу Алакбарова помощником Президента Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением главы государства Анар Алакбаров был освобожден от должности помощника Первого вице-президента Азербайджана.