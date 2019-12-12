https://news.day.az/politics/1184761.html Азербайджан примет участие в саммите ГУАМ
Азербайджан примет участие в саммите ГУАМ
Сегодня в Киеве состоится саммит глав государств стран-членов ГУАМ - Организации во имя демократии и экономического развития, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В саммите участвует азербайджанская делегация во главе с вице-премьером Али Ахмедовым.
Тема саммита - партнерство государства и частного сектора в реализации ведущих проектов ГУАМ по поддержке торговли и транспорта.
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