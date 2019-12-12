Сегодня в Киеве состоится саммит глав государств стран-членов ГУАМ - Организации во имя демократии и экономического развития, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В саммите участвует азербайджанская делегация во главе с вице-премьером Али Ахмедовым.

Тема саммита - партнерство государства и частного сектора в реализации ведущих проектов ГУАМ по поддержке торговли и транспорта.