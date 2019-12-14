Для участия во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, назначенных на девятое февраля, уже обратились 268 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он сообщил, что кандидатуры 71 из них уже утверждены, 29 кандидатов получили подписные листы.