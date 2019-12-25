2019 год, несомненно, стал знаковым в российско-азербайджанских отношениях. Он показал, что обе страны стремятся к сотрудничеству, хотят укрепить сложившиеся отношения и развивать новые направления.

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

По словам российского политолога, на самом деле сотрудничество двух соседних государств является взаимовыгодным в каждой сфере - в политике, экономике, культуре и образовании. Очевидно, что любая встреча на высшем уровне укрепляет это сотрудничество, создавая основу для дружественных и добрососедских отношений между Россией и Азербайджаном.

"Из всех событий, связанных с взаимодействием двух стран и произошедших в 2019 году, необходимо выделить визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи и выступление на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Москву и визит министра экономического развития Максима Орешкина в Баку. Стратегическое партнерство и экономическое сотрудничество были основной темой этих встреч", - подчеркнула наша собеседница.

Во взаимодействии государств невозможно брать за основу одно направление сотрудничества, игнорируя остальные или создавая явные препятствия отношениям в других областях, считает Галина Ниязова. Развитие отношений лишь в одной области не может стать основой для дальнейшего сближения и дружбы между стратегическими партнерами.

"Так, продуманная политика Азербайджана в отношении русского языка вызывает большое уважение в России, которая сейчас сосредоточена на укреплении позиций русского языка, в том числе, за границей. Со своей стороны, заявив, что карабахская проблема требует скорейшего решения, Россия стремится создать условия для дальнейшего диалога между участниками процесса. Залог стабильности российско-азербайджанских отношений - во взаимном уважении и стремлении к сотрудничеству", - отметила российский политолог.

Лейла Таривердиева