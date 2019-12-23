Мевлют Чавушоглу: Турция, Азербайджан и Грузия внесли значительный вклад в стабильность в регионе
Турция, Азербайджан и Грузия внесли значительный вклад в стабильность в регионе, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, передает Day.Az.
Чавушоглу отметил, что эти страны, благодаря железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), соединили Пекин с Лондоном.
"В будущем мы продолжим реализовывать подобные важные проекты. Посредством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс мы вносим вклад как в сферу торговли, так и в сферу транспорта", - сказал Чавушоглу.
Отметим, что в Тбилиси проходит восьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии.
На встрече в этом году министры иностранных дел обсуждают трехсторонний формат плана действий на 2020-2022 годы, будут рассмотрены конкретные действия отраслевых учреждений трех стран.
Отметим, что очередная трехсторонняя встреча должна была пройти в Тбилиси 16 октября, однако на основе обращения турецкой стороны была отложена.
Седьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел в формате Азербайджан-Грузия-Турция прошла 29 октября 2018 года в Стамбуле.
Первая трехсторонняя встреча в этом формате состоялась в 2012 году в турецком городе Трабзон.
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