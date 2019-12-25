Интервью Day.Az с российским политологом, основателем экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталием Арьковым.

Азербайджан не на словах, а реальными делами подтверждает свою нацеленность на сохранение и развитие партнерских и дружеских отношений с Россией. Невзирая на колоссальное давление, оказываемое на официальный Баку со стороны некоторых кругов на Западе, Азербайджан сохраняет независимость международной политики, где во главу угла ставит свои национальные интересы. В интересах Азербайджана и его граждан - укреплять отношения со своими историческими партнерами. Наряду с Россией, это Турция и Иран.

Руководство Азербайджана и лично Президент Ильхам Алиев разделяют позицию своих российских коллег по целому ряду актуальных вопросов. Одним из таковых является сохранение исторической правды о событиях периода Второй мировой войны и главенствующей роли многонационального советского народа в Великой победе над гитлеровским нацизмом.

В российском обществе высоко оценили выступление Президента Ильхама Алиева на состоявшемся 11 октября в Ашгабаде заседании Совета глав стран СНГ, в котором азербайджанский лидер резко осудил героизацию пособников фашистов, которая стала частью политики отдельных государств на постсоветском пространстве.

Несомненно, одним из самых ярких событий в двусторонних связях является официальный визит в Москву Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Данное событие открыло новую страницу в отношениях между нашими странами, значительно расширило границы сотрудничества, в т.ч. в культурной и образовательной сферах. Важно отметить, что Мехрибан Алиеву в России принимали на высшем государственном уровне, переговоры в двухстороннем формате с Первым вице-президентом Азербайджана провели спикер верхней палаты Российского парламента Валентина Матвиенко, премьер-министр Дмитрий Медведев и Президент России Владимир Путин, который лично вручил высокой гостье Орден Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений. И это не просто дань уважения, а серьезная оценка личного вклада Мехрибан Алиевой - в т.ч. как президента Фонда Гейдара Алиева.

Несмотря на то, что в силу объективных причин Азербайджан не может пока присоединиться к Евразийском экономическому союзу, его сотрудничество с сообществом в целом и Россией - как его ядром, поступательно развивается.

Россия продолжает оставаться для Азербайджана партнером номер один по импорту и партнером номер один по экспорту товаров ненефтяной сферы.

Для продвижения азербайджанских товаров, в первую очередь, аграрной продукции, на огромном российском рынке создан режим наибольшего благоприятствования. Российский бизнес и финансовый сектор активно инвестируют в экономику Азербайджана - в т.ч. в открытие новых производств и создание дополнительных рабочих мест. В настоящий момент в Азербайджане работают свыше 700 компаний с российским участием, а общий объем прямых российских инвестиций превысил отметку в полтора миллиарда долларов США.

Расширяется сотрудничество двух стран в энергетической сфере и в частности нефтегазовом секторе - добыче, транспортировке и переработке углеводородного сырья.

Реализация проектов новых международных транспортных коридоров в Евразии, где Азербайджан и Россия являются одними из ключевых участников, сближает наши страны и народы не только на бумаге, но также на земле и воде - через строительство новых автомобильных и железных дорог, возведение мостов и грузовых терминалов в морских портах.

Новые широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества России и Азербайджана открыло подписание Конвенции о статусе Каспийского моря. Весь текущий год все прикаспийские страны, а помимо России и Азербайджана это Иран, Казахстан и Туркменистан, работали над наполнением документа конкретикой.

Лейла Таривердиева