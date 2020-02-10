Интервью Day.Az с российским политологом, основателем экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталием Арьковым.

Появление документов, подобных принятой недавно резолюции ПАСЕ по "политзаключенным", связано с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане и попытками определенных сил, деструктивно настроенных в отношении Баку, оказать влияние на их ход и результаты. Подобными действиями их авторы попытались поставить под сомнение приверженность руководства Азербайджана принципам демократии. Несмотря на участие в выборах без малого двух десятков политических партий, представляющих практически весь политический спектр, и рекордного числа зарегистрированных кандидатов, подобные провокации преследуют своей целью сформировать у мировой общественности ложное представление о ситуации в Стране огней.

Азербайджан - молодая демократия, и в силу этого невозможно избежать некоторых недостатков. Важно, что такие факты не скрываются и с ними ведется борьба. В Баку высоко ценят рекомендации европейских и, в целом, западных партнеров, когда таковые действительно указывают на имеющиеся недоработки, поскольку это способствует в т.ч. и развитию гражданского общества в самом Азербайджане. Однако совершенно недопустимо, когда информация искажается или вовсе является вымыслом, а обвинения - клеветническими. Мириться с подобным нельзя ни в коем случае, и руководство Азербайджана совершенно верно поступает, доказывая свою правоту с неопровержимыми фактами на руках.

Да, это вряд ли остановит поток лжи в адрес Азербайджана, но однозначно позволит здравомыслящим людям получать и достоверную информацию, формировать на ее основе свое собственное мнение.

Не только разваливающийся Евросоюз, но и надевропейские структуры вызывают все большее разочарование участников. Причем, это государства как в восточной части Европы, так и в западной. Причин для недовольства много. Это и уже ставшая притчей во языцех неповоротливая и служащая тормозом европейская бюрократия. Это и двойные стандарты - особенно они заметны в отношении государств на постсоветском пространстве. И, конечно, это использование надевропейских структур для сведения политических счетов, а то и вовсе в качестве полицейской дубинки.

Сегодня государства, во главе которых настоящие патриоты своей Родины, прекрасно понимают, что от навязываемого формата европейской интеграции вреда гораздо больше, чем пользы. Но не выбирают путь самоизоляции, поскольку он является тупиковым, а предлагают свои варианты партнерства, равного и имеющего перспективу.

Лейла Таривердиева