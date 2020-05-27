Президент Хорватии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Испытываю чувство радости передавая Вам от имени граждан Республики Хорватия и от себя лично искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики.

Республика Хорватия ценит дружественные и партнёрские связи с Азербайджанской Республикой. Этот год очень знаменателен для наших государств. Так, в этом году мы отмечаем 25-летие создания наших дипломатических отношений. Уверен, что наши отношения и сотрудничество и впредь продолжится в духе укрепления взаимопонимания и дружественных связей.

В нынешнее тяжёлое время государства мира борятся с пандемией COVID-19 и, к сожалению, этот вирус не миновал ни одну из стран.

Я желаю Вам и дружественному азербайджанскому народу благополучия и прогресса. Уверен, что мы вместе успешно предотвратим распространение вируса и в ближайшее время обеспечим возвращение наших граждан к нормальной жизни.

Господин Президент, прошу Вас принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.