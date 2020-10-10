Интенсивные ночные бои в Карабахе

С полудня 9 октября до утра 10 октября на всей протяженности фронта продолжались боевые действия различной интенсивности, противнику были нанесены огневые удары.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал минобороны Азербайджана.

В результате продолженной азербайджанской армией наступательной операции за этот период точным огнем было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы противника, 13 танков, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", 2 зенитные установки M55 "Застава", 2 радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.