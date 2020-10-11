Страшные кадры: последствия ночного обстрела Гянджи

В ночь на 11 октября армянские вооруженные силы нарушили гуманитарное перемирие и подвергли ракетному обстрелу Гянджу.



Как сообщили Day.az в министерстве обороны Азербайджана, обстрел велся с Бердского района Республики Армения.



Журналисты побывали на месте событий и сообщают, что в Гяндже в результате обстрела пострадало четырехэтажное здание. На завалах сейчас работают спасатели, есть сообщения о наличии раненных среди мирного населения. В том числе пострадали дети.



Представляем видеокадры с места событий: