https://news.day.az/politics/1278566.html Страшные кадры: последствия ночного обстрела Гянджи - ВИДЕО 18+
В ночь на 11 октября армянские вооруженные силы нарушили гуманитарное перемирие и подвергли ракетному обстрелу Гянджу.
Страшные кадры: последствия ночного обстрела Гянджи - ВИДЕО 18+
В ночь на 11 октября армянские вооруженные силы нарушили гуманитарное перемирие и подвергли ракетному обстрелу Гянджу.
Как сообщили Day.az в министерстве обороны Азербайджана, обстрел велся с Бердского района Республики Армения.
Журналисты побывали на месте событий и сообщают, что в Гяндже в результате обстрела пострадало четырехэтажное здание. На завалах сейчас работают спасатели, есть сообщения о наличии раненных среди мирного населения. В том числе пострадали дети.
Представляем видеокадры с места событий:
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