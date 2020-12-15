Азербайджан и Турция теперь формируют безопасность всех Евразийских интеграционных процессов

Азербайджан одержал великую победу в течение достаточно короткого срока и с минимальными потерями. Он выиграл эту войну не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный турецкий политолог, историк и публицист Мехмет Перинчек.

По его словам, в этой победе главную роль сыграли азербайджанская армия, азербайджанский народ и руководство Азербайджана. В то же время поддержка Турции тоже имела большое значение. Это показатель того, что Баку и Анкара будут продолжать стратегическое партнерство с целью обеспечить стабильность и безопасность и наших стран, и нашего региона. Это главное направление нашего сотрудничества.

"Перед Турцией и Азербайджаном открылись сегодня новые перспективы. Центр мировой экономики, как признают и западные эксперты, переместился в Евразию. Сердце мировой экономики бьется в этом регионе. Поэтому интеграция между евразийскими странами имеет большое значение для развития региона. Тут Турция и Азербайджан могут играть важную и решающую роль. Они являются мостом между Азией и Европой. Даже в географическом смысле наши страны являются настоящими евразийскими государствами. Поэтому они могут играть важнейшую роль в интеграции евразийских стран, в том числе тюркского мира", - сказал турецкий политолог.

По мнению Перинчека, коридор, связывающий Нахчыван и остальной Азербайджан, может стать важной частью евразийской интеграции. Это значит, что безопасность Азербайджана означает безопасность евразийской интеграции. Устранение агрессии Армении важно не только для Баку и Анкары, но и для стабильности пути, который связывает Европу с Азией.

Наш собеседник напомнил, что недавно Турция отправила в Китай первый экспортный грузовой состав. Грузы из Турции через Грузию, Азербайджан, Казахстан будут доставлены в Сиань. Это очень важно для интеграции евразийских стран. Экономическая интеграция играет тут основную роль.

"Или возьмем китайский проект "Один пояс, один путь". Освободительная война Азербайджана обеспечивала не только территориальную целостность страны, но и безопасность этого проекта. Поэтому считаю, что китайцы и другие заинтересованные страны должны быть благодарны Азербайджану, сотрудничеству между Баку и Анкарой", - сказал турецкий политолог.

Перинчек также отметил, что в этом формате может сыграть большую роль Россия. В начале 90-х годов Турция делала безуспешные попытки войти в Центральную Азию в рамках различных американских проектов. Они, наоборот, обернулись угрозой для самой Турции, так как некоторые страны региона превратились в открытую базу гюленистов. В то же время и Россия не сможет выйти к .южным морям, воюя с Турцией. Противостояние друг с другом не приносит этим странам дивидендов, но их может принести сотрудничество.

"Считаю, взаимодействие Турции, Азербайджана, России и Китая может стать важным инструментом интеграции, в том числе для тюркской цивилизации и ее народов", - заключил Мехмет Перинчек.

Лейла Таривердиева