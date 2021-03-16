Пересмотр Московского и Карсского договоров будет означать конец армянской государственности

Созданное в 1918 году в результате террористической деятельности на Южном Кавказе молодое армянское государство очень быстро забыло о своих обязательствах при создании - отказаться от территориальных претензий к своим соседям, в том числе на Нагорный Карабах.

К 1920-1921 годам армянской республикой были четко обозначены новые претензии на ближайшую перспективу: на Карсскую область - к Турции, на Нахчыван - к Азербайджану и на часть Тифлисской губернии - к Грузии.

Таким образом, страны региона оказались перед необходимостью урегулировать назревшие вопросы, закрепив достигнутые позиции в деле независимости.

Московский договор между РСФСР и Турцией был заключен 16 марта 1921 года. Договор, состоявший из преамбулы, 16 статей и трех приложений, был подписан после длительных обсуждений и основательной работы по подготовке его текста. Процесс его подготовки начался открытием российско-турецкой конференции 26 февраля 1921 года. Первоначально стороны планировали подписание военного договора. Однако ход переговоров Георгия Чичерина с турецкой делегацией подвел стороны к подписанию договора о дружбе и братстве, при этом основной задачей переговоров и конференции было обеспечение долговременного мира, благодаря четкой делимитации границ в регионе.

Именно поэтому Договор начинается важной с точки зрения правотворческой техники статьей, закрепляющей положения, что "каждая из договаривающихся сторон соглашается в принципе не признавать никаких мирных договоров или иных международных актов, к принятию которых понуждалась бы силою другая из Договаривающихся сторон. Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики соглашается не признавать никаких международных актов, касающихся Турции и не признанных Национальным Правительством Турции, представленным ныне ее Великим Национальным Собранием".

В центре этого двустороннего договора были вопросы принадлежности и установления границ двух южно-кавказских регионов: Батума и прилегающих территорий, а также Нахчыванского региона.

Статус Нахчыванского региона и вопросы его территориальной подчиненности явились одним из важнейших вопросов, обсуждавшихся 10-16 марта 1921 года на сессиях конференции, проведенной Комиссией по подготовке проекта текста Московского договора.

С турецкой стороны в обсуждениях участвовали Юсуф Кемаль-бей, народный комиссар по народному хозяйству Великого Национального Собрания Турции, депутата Кастамони в том же Собрании, доктор Риза Нур-бей, народный комиссар по просвещению Великого Национального Собрания Турции, депутат Синопа в том же Собрании и Али Фуад-паша, чрезвычайный и полномочный посол Великого Национального Собрания Турции, член от Ангоры в Великом Национальном Собрании. С российской стороны - Георгий Чичерин, народный комиссар по иностранным делам и член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, и Джелал-Эддин Коркмасов, член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

Конференцию открыл Чичерин, сделав историческое заявление, что Россия навсегда отказывается от вековых притязаний царизма на турецкие территории.

Вынесение вопроса о принадлежности Нахчывана на обсуждение конференции стало возможным благодаря усилиям турецких дипломатов. К этому времени Нахчыван находился под контролем турецкой армии, которая фактически спасла местное население от поголовного уничтожения со стороны зверствовавших там банд армянских дашнаков.

Поэтому вопрос был поставлен турецкими дипломатами следующим образом. Турецкая армия контролирует эту территорию на момент переговоров. Она туда вошла, чтобы спасти азербайджанское население от истребления. Население региона принимает турецкую армию и власть, турецкую опеку. Несмотря на это, если Азербайджан возьмет на себя обязательство не передавать права на эту опеку третьему государству, то Турция готова передать эти территории под опеку Азербайджана. Вопрос нашел принципиальную поддержку российской стороны, однако Россия, сославшись на то, что получить согласие государства, не участвовавшего в переговорах (Азербайджана - Н.А.) достаточно сложно, предложила передать Нахчыван Азербайджану на правах автономии.

Синтез российской формулировки "Нахичеван будет связан с Азербайджаном и станет пользоваться автономией под его покровительством" с турецкой - "...при условии, что Азербайджан не уступит этого протектората никакому третьему государству" вылился в содержание части 1 статьи III Договора: "Обе договаривающиеся стороны согласны, что Нахичеванская область в границах, указанных в приложении I (С) настоящего Договора, образует автономную территорию под протекторатом Азербайджана, при условии, что Азербайджан не уступит сего протектората третьему государству". Кстати, нигде не написано, что он может сделать это через 100 лет.

Рассматриваемый договор явился точкой отсчета, которая позволила странам начать все двусторонние отношения, как бы, "с чистого листа". Содержание статьи VI, декларирующее, что "обе договаривающиеся стороны признают, что все договоры, до сего времени заключенные между обеими странами, не соответствуют обоюдным интересам. Они соглашаются, поэтому, признать эти договоры отмененными и не имеющими силы. Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики заявляет, в частности, что оно считает Турцию свободной от всяких к нему денежных или иных обязательств, основанных на международных актах, ранее заключенных между Турцией и царским правительством", обозначило новый этап российско-турецких отношений.

20 июля 1921 года договор ратифицируется российской стороной, а 31 июля того же года - Великим Национальным Собранием Турции.

Договор имел срок действия 25 лет, но в 1946 году он был пролонгирован и действует по настоящее время. Ни о каком его столетнем сроке в тексте договора и речи нет.

Московский договор между РСФСР и Турцией явился важным шагом в урегулировании многосторонних и многоуровневых отношений на Южном Кавказе. Однако политики сторон четко понимали, что полное урегулирование ситуации на Южном Кавказе невозможно без участия Азербайджана, Грузии и молодой Армении. Это убеждение привело их к необходимости проведения конференции, подобно Московской, но с участием трех южно-кавказских государств. В этот раз она была созвана на территории Турции, в городе Карс. По ее итогам 13 октября 1921 года был подписан Карсский договор.

Важное и даже принципиальное значение имеет на сегодняшний день статья 2 Карсского договора. Ее первые две части гласят: "Договаривающиеся Стороны соглашаются не признавать никаких мирных договоров или иных международных актов, к принятию которых понуждалась бы силою одна из договаривающихся сторон. В силу этого Правительства Социалистических Советских Республик Азербайджана, Армении и Грузии соглашаются не признавать никаких международных актов, касающихся Турции и непризнанных Национальным Правительством Турции, представленным ныне ее Великим Национальным Собранием".

А это значит, что если одно из государств-участниц договора в силу каких-либо обстоятельств, экономических, политических, военных и др. окажется в ситуации, когда ему может быть навязан какой-либо договор помимо его воли, то все другие субъекты настоящего договора не будут признавать навязанное соглашение, т.е. будут считать его юридически ничтожным. Таким образом, нератифицированный Севрский договор, о котором в нарушение Карсского договора рассуждают в Армении, мифический договор "о признании независимости Нагорного Карабаха", который мечтали навязать Азербайджану помимо его воли, являются изначально юридически ничтожными, и все попытки во имя армянских мифов разрушить существующую международно-правовую систему являлись и являются деструктивными, противоречащими устремлениям мирового сообщества, международному праву, ведущими к конфликтам и широкомасштабной войне, как минимум в регионе.

Как уже подчеркивалось выше, важнейшими в Московском договоре были положения, которые разрешали некоторые спорные территориальные вопросы. Так, например, в статье III этого соглашения предусмотрено, что Нахчыван является автономной республикой Азербайджана и никогда не может быть переподчинен власти третьей страны.

Признавая и подтверждая положения статьи III Московского договора, субъекты Карсского договора в статье 5 закрепляют, что "Турецкое правительство и советские правительства Азербайджана и Армении соглашаются, что Нахичеванская область в границах, указанных в приложении III настоящего договора образует автономную территорию под покровительством Азербайджана".

Следует обратить внимание, что к согласию о создании Нахчыванской автономии приходят три действующих правительства: Турции, Азербайджана и Армении. Участие турецкого правительства в диспозиции этой статьи свидетельствует о том, что Турция выступает непосредственным гарантом Нахчыванской автономии в составе Азербайджана. Помимо этого, подпись представителя РСФСР под всем соглашением свидетельствует о признании Россией этого факта со всеми вытекающими из этого последствиями.

Ни о какой "временной передаче Нахчывана" или "временном правлении в Нахчыване" и речи нет! Те, кто об этом говорит, желает ввергнуть Республику Армения в очередную войну: повоевали за Карабах, теперь повоюйте за Батум, Джавахетию и Нахчыван!

К сожалению, в последнее время некоторые круги Республики Армения, не сбавляя свои агрессивные устремления, выступают с инициативой расторжения этих договоров. Армянские идеологи аргументируют "абсурдные пожелания" тем, что ни Московский, ни Карсский договоры не входят в число документов ООН.

Глупость подобной аргументации, рассчитанной на обывателя, очевидна. Во-первых, отсутствие регистрации договора в Секретариате ООН еще не означает его недействительности. А во-вторых, регистрация международных договоров в ООН начала осуществляться только после ее создания в 1945 году, т.е. в момент заключения Московского и Карсского договоров ООН просто не существовало. Тогда существовала дискредитировавшая себя Лига наций, но и в нее Советский Союз вступил лишь в 1934 году.

Помимо этого, Республика Армения сегодня признает себя правопреемницей Армянской ССР, как это вытекает из Декларации независимости Армении от 23 августа 1990 года, где сказано: "Республика Армения обладает правом на долю национального богатства СССР, в том числе - золотого запаса, алмазного и валютного фондов". А значит, ни о каком непризнании подписи под Карсским договором, который закрепил положения Московского договора, и речи быть не может.

Претензии армян на Нахчыван в современных условиях не представляются серьезными, потому что стремление противостоять Турции и Азербайджану в военном отношении и отобрать у них эти территории представляется совершенно нереальным, а для добровольной мирной передачи нет никаких ни исторических, ни правовых оснований. За всем этим скрыта завуалированная цель. Московским и Карсским договорами определена граница между Турцией и Грузией. Особо оговаривается статус Аджарии с Батумом и Джавахетского региона, включенных в территорию Грузинской ССР. Республика Армения и сейчас не особенно признает принадлежность Джавахетии и Батума Грузии. Именно поэтому армянская сторона всячески затягивает начало процесса демаркации армяно-грузинской границы. Денонсация этих договоров с учетом грузино-российских отношений открывает для Республики Армения возможности реализации своих претензий к Грузии и приобретения этих земель.

Наличие Московского и Карсского договоров - счастье для Армении, получившей свою государственность. Только враги армянской государственности могут сегодня ставить вопрос об отказе от этих договоров. Если в Республике Армения когда-нибудь (о чудо!) добьются от России и Турции денонсации Московского договора, объявят о своем выходе из Карсского договора и непризнании границ, определенных в 1921 году, то последствия этого могут стоить армянам государственности. Будет утеряна правовая база существования Республики Армения на землях Кавказа.

Отказ от Московского и Карсского договоров не будет означать возвращения к нератифицированному и не вступившему в силу Севрскому договору и создания "Западной Армении" на турецких землях, как об этом мечтает армянство. Это будет означать, что земли, которыми Азербайджан и Грузия "скинулись", чтобы создать первое в истории "хайское государство", будут возвращены этим странам мирным или, скорее всего, военным путем.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР