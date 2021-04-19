Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав Комиссии по премии Гейдара Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении изменений в Указ Президента Азербайджана "Об определении нового состава Комиссии по премии Гейдара Алиева Азербайджанской Республики" от восьмого апреля 2015 года № 499.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, часть первая Указа "Об определении нового состава Комиссии по премии Гейдара Алиева Азербайджанской Республики" от восьмого апреля 2015 года № 499 дается в следующей редакции:
Определить Комиссию по премии Гейдара Алиева Азербайджанской Республики в следующем составе:
Председатель комиссии
Президент Азербайджана
Члены комиссии
премьер-министр Азербайджана
руководитель Администрации Президента Азербайджана
заместитель премьер-министра Азербайджана
заведующий отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана
президент Национальной академии наук Азербайджана
министр культуры Азербайджана
министр образования Азербайджана
министр здравоохранения Азербайджана
министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
министр экологии и природных ресурсов Азербайджана
председатель Союза писателей Азербайджана
председатель Союза художников Азербайджана
председатель Союза композиторов Азербайджана
председатель Союза кинематографистов Азербайджана
председатель Союза театральных деятелей Азербайджана
председатель Союза архитекторов Азербайджана
Иса Габиббейли - вице-президент Национальной академии наук Азербайджана
Хошбахт Юсифзаде - первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана
Таир Салахов - народный художник
Омар Эльдаров - народный художник.
Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
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