В руках Анкары есть очень серьезные доказательства против армянской фальшивки о «геноциде»

В июле прошлого года в Турции под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана был создан комитет для расследования событий 1915 года. Турецкая сторона так не дождалась согласия Армении на предложение о взаимном открытии архивов и начала действовать самостоятельно. Потому что тема надуманного "геноцида армян" продолжает оставаться орудием шантажа и давления против Анкары в руках Запада. Конечно, Турция не та страна, которая поддается шантажу и от которой можно чего-то добиться путем давления. Но продолжающаяся армянская возня с не имевшим места в истории "геноцидом", поддержанная державами, тормозит в определенной степени международное сотрудничество с участием Турецкой Республики и способствует демонизации и радикализации туркофобии в Европе и США.

В 2015 году Турция в одностороннем порядке открыла военные архивы 1915 года. И стало ясно, поему Армения так упорно отказывается от предметных обсуждений вопроса и давит на эмоции и "христианский фактор". Изученные специалистами документы подтвердили правоту турецкой стороны, доказав, что происходившее в 1915 году в Османской империи никак не подпадает под понятие "геноцида". Более того, выясняется, что турецкие власти как раз заботились о безопасности армян, депортированных в силу обстоятельств из зоны боевых действий. Так, в архивах имеется телеграмма Талаат паши губернатору Диярбекира, в которой он требует найти виновных в убийстве нескольких тысяч армян. После этой телеграммы в Диярбекире были вынесены 1397 смертных приговоров. А самое главное, было установлено, что более 600 лиц, напавших на армян, были армянами-дезертирами...

"Архивные материалы доказывают, что не было никакого "геноцид армян", а имели место трагические события, спровоцированные царской Россией и западными державами с целью расчленить Османскую империю. С этой целью державы поддерживали центробежные силы в Турции, провоцировали армянские восстания, создавали армянские добровольческие отряды, состоящие из подданных Османской империи. Имеющиеся в архивах документы докажут, что турки защищали свою землю, и все меры, которые принимались против армянских мятежей, были справедливыми и законными в условиях войны", - сказал в беседе с Day.Az известный турецкий историк, политолог и публицист Мехмет Перинчек.

По его словам, согласно международному праву, только уполномоченные региональные и международные суды могут называть какое-то событие геноцидом. А по событиям 1915 года нет никакого решения местного или международного суда. Если нет решения, значит события неправомерно называть "геноцидом". В этой ситуации называть события 1915 года в Османской империи "геноцидом" это ничто иное, как демонстрация враждебного отношения Запада к Турции, подчеркнул Перинчек, комментируя обещания президента США Байдена признать "геноцид армян".

Наш собеседник отметил, что Турция на сегодня является одним из главных барьеров, препятствий для планов США в нашем регионе. Турецкая армия борется против марионеточного государства в Сирии, являющегося стратегическим проектом США. Турецкий военно-морской флот является главной проблемой для американских планов на востоке Средиземного моря. Американцы хотят окружить Турцию со стороны Эгейского и Черного морей, с западной Фракии и пытаются использовать тему "геноцида" как оружие против Анкары в реализации этих планов. А Армения - всего лишь мелкая пешка в игре Запада, и она обречена на эту роль пожизненно. Это гнусный план империалистов против Турции, считает наш собеседник.

"Утверждения о "геноциде армян" не имеют никакой связи с историческими реалиями. Я двадцать лет работаю в российских государственных архивах и могу со всей ответственностью сказать, что архивные документы доказывают - события 1915 года никак не подпадают под понятие "геноцид". Это была взаимная резня, о чем говорят документальные свидетельства, спровоцированная империалистическими государствами. Турция же вела справедливую войну, защищала себя от оккупантов и армянских мятежников. Поэтому подобный термин по отношению к событиям 1915 года в Османской империи совершенно неприемлем. Он не имеет под собой ни исторических, ни юридических оснований и может использоваться лишь в политических целях", - подчеркнул турецкий публицист.

По мнению Перинчека, очень важной является юридическая сторона вопроса, работа с международным правом. И тут важным прецедентом может послужить решение Европейского суда по правам человека по делу "Перинчек против Швейцарии". На сегодня это решение ЕСПЧ является самым действенным оружием против армянской клеветы. Потому что в резолюции Евросуда конкретно указано, что без решения международного суда события 2015 года в Османской империи не могут называться геноцидом.

Как отметил турецкий историк, в руках Анкары есть очень серьезные материалы, подтверждающие правоту позиции Турции в вопросе "геноцида", и она должна умело ими воспользоваться.

Напомним, что в сентябре 2017 года Верховный суд Швейцарии отменил принятое ранее им же решение, согласно которому, турецкий политик и лидер Трудовой партии Турции Догу Перинчек (отец Мехмета Перинчека - ред.) был оштрафован за отрицание "геноцида армян" 1915 года в Османской империи. Решение суда было пересмотрено после того, как ЕСПЧ признал допустимым отрицание "геноцида армян", ссылаясь на свободу слова. Суд также обязал Федеральное правительство Швейцарии и Ассоциацию "Швейцария-Армения" выплатить Перинчеку в качестве компенсации 2 560 долларов. После этого даже в признающих официально "геноцид армян" странах оставили попытки наказывать за отрицание армянской фальшивки.

Лейла Таривердиева