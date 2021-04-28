Президент Ильхам Алиев принял президента и главного исполнительного директора компании “Boeing Commercial Airplanes”

28 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента и главного исполнительного директора компании "Boeing Commercial Airplanes" Стэнли Дила.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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