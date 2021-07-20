https://news.day.az/politics/1363300.html Азербайджан отправил в Таджикистан 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca - ФОТО
Азербайджан отправил в Таджикистан 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca - ФОТО
По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Таджикистан в качестве гуманитарной помощи отправлено 40 тысяч доз вакцины Vaxzevria (AstraZeneca), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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