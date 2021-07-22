В Баку продолжается суд над воевавшим в Карабахе наемником
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 22 июля продолжается судебный процесс по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, привлеченного ранее Арменией к боям в Карабахе, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании под председательством судьи Самира Алиева обвиняемому будет предоставлено последнее слово.
Согласно обвинительному заключению, Эдуард Дубаков, незаконно посетив ранее оккупированные территории Азербайджана, участвовал в военных учениях в Кельбаджарском районе. С целью совершения провокации 14 января 2021 года он приехал из Турции в Баку, где был задержан в результате проведенной операции.
Отметим, что в отношении Э.Дубакова возбуждено уголовное дело по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных формирований), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК Азербайджанской Республики.
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