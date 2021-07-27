Азербайджанцы обязательно вернутся в Западный Зангезур

Послания Президента Ильхама Алиева в интервью Азербайджанскому телевидению о постконфликтном периоде и переходе к прочному миру очень важны для азербайджанского общества и будущего региона. Нынешняя ситуация в регионе полностью соответствует интересам нашей страны, Азербайджан находится в выигрышном положении, начиная с 10 ноября прошлого года.

Об этом Day.Az сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Депутат призвал Армению смириться с новыми реалиями в регионе, возникшими после 44-дневной войны в Карабахе и завершившимися полной Победой Азербайджана.

"В Армении серьёзно обеспокоены указом Президента Ильхама Алиева о новом делении экономических районов в Азербайджане, в частности, созданием Карабахского и Восточно Зангезурского экономического районов. Потому что Армения сегодня представляет из себя побежденное государство, подписавшее акт о капитуляции. Вероятно, социально-политическая стабильность не установится в этой стране еще долгие годы. Она может установиться только после подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Чем раньше армянская сторона смирится с этой реальностью и примет справедливые условия Азербайджана, тем лучше для нее самой", - предупредил он.

Парламентарий добавил, что делимитация и демаркация границ между Азербайджаном и Арменией, признание территориальной целостности, установление дипломатических, экономических, культурных и двусторонних отношений, несомненно, в конечном итоге приведут к открытию Зангезурского коридора.

По словам председателя комитета Милли Меджлиса, несмотря на трудности, связанные с пандемией, экономика и военная сфера Азербайджана продолжают развиваться.

"Экономический рост нашей страны, положительное сальдо во внешней торговле являются доказательством того, что Азербайджан снова расширяет свои возможности. После Второй карабахской войны Азербайджан, вероятно, поднимется из топ 50 сильнейших армий мира в тридцатку лучших стран", - предположил депутат.

Парламентарий считает, что после создания Восточно-Зангезурского экономического района азербайджанцы обязательно вернутся и в Западный Зангезур.

"Эти территории являются историческими землями Азербайджана. Обеспечение возвращения азербайджанцев на родные земли станет восстановлением исторической справедливости. Азербайджан хочется добиться этого мирным путем. В истории были прецеденты, когда десятилетиями находившиеся в конфликте страны в итоге устанавливали дипотношения. Поэтому Армения должна не избегать, а стремиться к миру", - заключил Муса Гулиев.

Абдул Керимханов