Азербайджан восстанавливает освобожденные территории быстрыми темпами

Завершение строительства в рекордные сроки новейшего по своим качественным характеристикам Физулинского аэропорта - событие не только символичное, но и ориентированное на долгую перспективу.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

Процесс восстановления освобожденных армией Азербайджана в ходе войны осени 2020 года территорий идет быстрыми темпами, и это, на мой взгляд, главная позитивная новость из постконфликтного региона. Фактически, сегодня речь идет о строительстве "с нуля" инфраструктуры современного государства и его экономики: разминировании территории, восстановлении транспортной инфраструктуры, строительстве жилых домов и производственных помещений.

В экспертных кругах называются различные суммы, как минимально необходимые для того, чтобы выровнять уровень развития инфраструктуры Карабаха с другими регионами Азербайджана. Пока главный источник средств для решения этой задачи - национальный бюджет Азербайджана. Выделенные оттуда на 2021 г. 1,5 млрд. долларов позволяют немедленно приступить к решению данной задачи. Но сделать процесс необратимым и быстрым могут только частные инвестиции, возвращение в Карабах примерно 600 тысяч вынужденных переселенцев, а также интеграция освобожденного региона в национальную и мировую экономику.

В этом контексте завершение строительства в рекордные сроки новейшего по своим качественным характеристикам Физулинского аэропорта - событие не только символичное, но и ориентированное на долгую перспективу. И если пока трудно ожидать масштабный пассажиропоток на данном направлении, но как грузовой аэропорт Физули сыграет большую роль в ускорении доставки грузов в восстанавливаемый регион, особенно в осенне-зимний период.

Наиболее сложная задача для органов государственного управления Азербайджана сегодня - определить долгосрочные темпы развития освобожденных районов. И здесь найдется работа как для дипломатов, так и для бизнесменов.

Любые негативные новости из Карабаха будут сдерживать приток частных, а также иностранных инвестиций. Поэтому дипломаты (в том числе военные дипломаты) должны свою деятельность в ближайшие годы ориентировать на соблюдение достигнутых в ноябре 2020 года и позднее договоренностей в рамках карабахского урегулирования. Любой рост напряженности в регионе будет замедлять развитие Карабаха и соседних освобожденных районов Азербайджана. Они, конечно, будут восстановлены, но позднее, чем это могло бы быть при оптимальном варианте развития событий.

Что же касается бизнеса, то направления для деятельности деловых людей отчасти известны, отчасти их необходимо будет создать под руководством парламента и правительства Азербайджана.

На мой взгляд, сегодня наиболее перспективная сфера экономики освобожденных районов - сельское хозяйство, ориентированное на экспорт продукции растениеводства и животноводства. И если восстановление известной на весь мир винодельческой отрасли Азербайджана потребует не менее 10 лет, то инвестиции в другие сектора аграрного производства имеют более короткие сроки. Они уже сегодня привлекательны как для национального, так и иностранного бизнеса, которому требуется благоприятный налоговый режим и информационное сопровождение процесса открытия региона для хозяйственной деятельности.

В качестве перспективных отраслей экономики региона назовем также горнорудную промышленность (добычу золота на юге региона), а также туризм. Приступить к их развитию нужно уже сейчас, даже если первые результаты будут получены только через несколько лет.

Лейла Таривердиева