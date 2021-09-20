В Милли Меджлисе пройдут слушания, посвященные 30-летию государственной независимости

18 октября в Милли Меджлисе пройдут слушания, посвященные 30-летию государственной независимости.

Как передает Day.Az, это включено в план работы комитета по правам человека Милли Меджлиса на осеннюю сессию 2021 года.