https://news.day.az/politics/1381942.html В Милли Меджлисе пройдут слушания, посвященные 30-летию государственной независимости
В Милли Меджлисе пройдут слушания, посвященные 30-летию государственной независимости
18 октября в Милли Меджлисе пройдут слушания, посвященные 30-летию государственной независимости.
Как передает Day.Az, это включено в план работы комитета по правам человека Милли Меджлиса на осеннюю сессию 2021 года.
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