https://news.day.az/politics/1404309.html Азербайджанская армия уничтожила боевые средства ВС Армении
Азербайджанская армия уничтожила боевые средства ВС Армении
В ответ на провокацию, совершенную армянской стороной, были уничтожены противотанковые установки и минометы противника.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, обстановка на границе остается напряженной, в настоящее время продолжаются боевые действия.
Министерство обороны будет регулярно информировать общественность о ситуации на границе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре