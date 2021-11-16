Азербайджанская армия уничтожила боевые средства ВС Армении

В ответ на провокацию, совершенную армянской стороной, были уничтожены противотанковые установки и минометы противника.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, обстановка на границе остается напряженной, в настоящее время продолжаются боевые действия.

Министерство обороны будет регулярно информировать общественность о ситуации на границе.