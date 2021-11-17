Страны тюркского мира высоко оценили роль Президента Ильхама Алиева в Победе Азербайджана

США хотят реализовать план хаоса на пространстве тюркского мира. Уйдя из Афганистана, Вашингтон собирался породить хаос в этой стране и дальше - в Центральной Азии, то есть в тюркских государствах этого региона.

Такого мнения придерживается известный турецкий публицист, политолог и историк Мехмет Перинчек.

Такой же план имеется у Штатов и в отношении Южного Кавказа, сказал Перинчек в беседе с Day.Az. Американцы, считает он, не хотят стабильности и мира в этом регионе, потому что интересы США заключаются в поддержке войн и конфликтов.

"Американцы и на Ближнем Востоке выступают против интересов тюркского мира, поддерживают сепаратистов и террористов, угрожающих территориальной целостности Турции. Такая конфронтация имеет место и в восточном Средиземноморье. Интересы тюркских народов находятся перед лицом угрозы со стороны США на Кипре и в Эгейском море и в восточном Средиземноморье. Американцы стараются разжечь войну и на Черном море. Поэтому союз тюркских государств необходим, он служит преградой для американских планов хаоса. Эти страны должны объединить свои усилия, чтобы препятствовать этим планам и обеспечить безопасность тюркского мира. С другой стороны, этот союз должен обеспечить безопасности энергетических и транспортных коридоров, на маршрутах которых они находятся. Для тюркского мира и евразийского пространства обеспечение безопасности этих путей тоже является очень важным", - подчеркнул турецкий политолог.

По мнению Перинчека, интеграция тюркского мира и интеграция евразийского пространства неотделимы друг от друга. Более того, Организация тюркских государств может стать рычагом в сотрудничестве тюркского мира с главными евразийскими странами - Россией, Китаем, Пакистаном и другими важными элементами Евразии. Эта Организация не является союзом против каких-то региональных стран. Наоборот, союз тюркского мира поддерживает сотрудничество с другими евразийскими странами. Поэтому развитие Организации тюркских государств соответствует интересам всей Евразии и всех евразийских стран.

"Одним из важных моментов саммита в Стамбуле считаю призыв Президента Эрдогана к тюркскому миру признать Турецкую Республику Северного Кипра. Я думаю, это очень важно для интеграции наших стран и для безопасности тюркского мира, потому что Северный Кипр борется не только за свои интересы, но и за интересы всей Евразии и всего тюркского мира. Он является преградой для экспансии "атлантического" мира против Евразии. Думаю, Северный Кипр должен занять свое место в Организации тюркских государств.

На саммите обсуждался также вопрос единства культур и общности тюркских стран. Тюркский язык, тюркская культура - одни из богатейших в мире. Даже если знать только турецкий, можно без проблем путешествовать и общаться от Балкан до Центральной Азии. Поэтому сотрудничество в сфере культуры, языка, литературы тоже играет очень большую роль для интеграции тюркских народов и тюркских государств", - сказал Перинчек.

Наш собеседник отметил также другие важные обсуждения, прошедшие в ходе стамбульского саммита Организации тюркских государств касательно борьбы с пандемией, экономической интеграции тюркского мира. Страны Организации тюркских государств высоко оценили победу Азербайджана в освободительной 44-дневной войне и роль в этой победе Президента Ильхама Алиева, выразили свою солидарность и поддержку Баку. Они также выступили за нормализацию его отношений с Арменией, что тоже очень важно, потому что интеграция тюркских государств объединяется с интеграцией всей Евразии, и здесь Азербайджан играет очень важную роль как победитель в войне, как мощная экономика, как глубокая тюркская культура, резюмировал Мехмет Перинчек.

Лейла Таривердиева