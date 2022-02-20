Киношный граф Калиостро и реальный Никол Пашинян: фокусы и их последствия

Автор: Акпер Гасанов

В 1984 году на большие экраны вышел художественный телефильм "Формула любви", снятый Марком Захаровым по сценарию Григория Горина. Это была вольная экранизация повести Алексея Толстого "Граф Калиостро". В кинофильме рассказывается о том, как знаменитый авантюрист, "чародей" и "магистр тайных сил" граф Калиостро вынужден скрываться от погони, посланной всемогущим князем Потемкиным.

Фильм этот был полон блестящих цитат и диалогов. Один из которых считаю уместным привести именно сейчас. Дело было за трапезой, которой угостили Калиостро, оказавшегося с прислугой в поместье в российской глубинке под Смоленском, где жил молодой помещик Алексей Федяшев вместе с престарелой незамужней тетушкой. В ходе еды, граф решил удивить собравшихся тем, что принялся поглощать вилки и ложки.

"Да, это от души. Замечательно. Достойно восхищения. Ложки у меня пациенты много раз глотали, не скрою. Но вот чтобы так, за обедом на десерт, и острый предмет - замечательно. За это вам наша искренняя сердечная благодарность. Ну, ежели, конечно, кроме железных предметов ещё и фарфор можете употребить, тогда... - просто слов нет", отреагировал на данный фокус местный доктор, которого блестяще сыграл Леонид Броневой.

Данный эпизод и речь доктора из "Формулы любви" я вспомнил в связи с тем, что премьер-министр Армении Никол Пашинян направил послание в связи с годовщиной карабахского движения. Да, того самого, которое по своей сути являло собой открытые территориальные претензии армянской стороны к Азербайджану. Название этому "фокусу" дали соответствующее- "миацум".

Человек неподготовленный может спутать это слово с грузинским мацони, на который армянская сторона положила глаз, пытаясь выдать и его за некий собственный продукт, обозвав его "мацуном". В общем, если качество "мацуна" такое же, как миацума, то все же лучше покупать мацони. Впрочем, вернемся от кулинарии к политике.

Я еще где-то понимаю, хоть и осуждаю, когда на этой теме пытаются спекулировать Роберт Кочарян или Серж Саргсян. Два бывших карабахских сепаратиста, дорвавшиеся в итоге до кресла президента РА, своим политическим взлетом и сказочным финансовым обогащением обязаны именно "миацуму", Первой Карабахской войне, оккупации 20% территорий Азербайджана.

Но когда на этой теме пытается заработать политические дивиденды и Никол Пашинян, становится совсем забавно. Ибо, он является именно тем, кто сделал неизбежной 44-дневную войну, по итогам которой армянская армия потеряла свыше пяти тысяч человек убитыми и была разгромлена. Азербайджан одержал историческую победу, вернув под свой контроль территорию, равную Ливану.

Сам Пашинян, в отличие от Арарата Мирзояна, избежавший избиения толпой, в итоге вынужден был поставить подпись под трехсторонним соглашением от 10 ноября 2020 года, которое по сути своей было не только актом о капитуляции РА, но и умножением на ноль самой идеи "миацума". Собственно, именно по этой причине Пашиняна в РА часто называют капитулянтом.

И вот он, этот самый популист, который познал последствия неуместно брошенной фразы "Карабах- это Армения и точка", решил снова отметиться неуместным и провокационным заявлением. Никол Воваевич утверждает, что сегодня "арцах" хоть и ранен, но стоит. Кроме того, он утверждает, что сегодня шаги Армении направлены не только на решение социально-экономических проблем армян "Арцаха", преодоление вызовов безопасности, но и на защиту прав армян "Арцаха", международное признание этих прав.

То есть, ровно тот самый персонаж, который в последнее время часто заявляет о том, что РА давно уже признала территориальную целостность Азербайджана, который вроде бы непротив подписания большого мирного договора с нашей страной и который активно щебечет что-то про совместные экономические и транспортные проекты, снова несет очевидный бред про "арцах".

Которого никогда в реальности не было. Который не признала даже Армения. Пашинян знает все это. Знает он и про то, что есть Карабахский экономический регион Азербайджана, в который входит и Ханкенди. Знает он и про то, что бывает, когда чаша терпения Азербайджана, ввиду глупых и провокационных заявлений армянской стороны, переполняется. Знает, но несет ахинею. По сравнению с которой поедание графом Калиостро ложек и вилок, выглядит сущей забавой. И даже съев что-то из фарфора, он бы нас удивил меньше. Хотя, ясное дело, никто в нашей стране от него такого не требует. А вот задуматься о последствиях сказанного, помня опыт 44-дневной войны, Пашиняну было бы неплохо.