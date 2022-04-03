Посольство Украины поделилось публикацией в связи со взрывом в Баку

Посольство Украины в Азербайджане поделилось публикацией в связи со взрывом в Баку, сообщает  Day.Az.

"Известие о наличии погибших при взрыве ночью в центре Баку глубоко потрясло нас. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации посольства в Twitter.