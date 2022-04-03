https://news.day.az/politics/1449867.html Посольство Украины поделилось публикацией в связи со взрывом в Баку
Посольство Украины поделилось публикацией в связи со взрывом в Баку
Посольство Украины в Азербайджане поделилось публикацией в связи со взрывом в Баку, сообщает Day.Az.
"Известие о наличии погибших при взрыве ночью в центре Баку глубоко потрясло нас. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации посольства в Twitter.
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