Дефицит продовольствия или паника?

Автор: Лейла Таривердиева

21 мая, выступая на заседании Совбеза ООН, гендиректор аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер заявила, что запасов пшеницы в мире хватит только на 10 недель, и сложившаяся ныне ситуация гораздо хуже, чем была в период кризиса 2007-2008 годов. Уже сегодня в зоне риска находятся многие страны, а к началу июля на пороге голода в мире окажутся еще 400 миллионов человек.

Российские аналитики более оптимистичны, утверждая, что запасов зерна, которые образуются к середине 2023 года, хватит миру на 18 недель.

Трудно сказать, насколько верны эти прогнозы, но на дворе середина июня и ситуация на мировом рынке продовольствия действительно ухудшается день ото дня. Причин для этого много, и каждый выводит на повестку ту, которая более отвечает его политическим интересам и убеждениям. Европа считает причиной кризиса боевые действия в Украине и блокировку вывоза экспортного зерна с территории этой страны. Россия утверждает, что дело в проблемах, начавшихся задолго до боевых действий в Украине и разблокировка экспорта ничего на мировом рынке не изменит. Среди причин тотальной инфляции, конечно же, есть и пандемия. Однако, как считает та же Сара Менкер, признаки надвигающегося кризиса были заметны еще до пандемии и обнажили хрупкость цепочек поставок, что только подтвердил украинский кризис.

Хотелось бы отметить, что хотя продовольственный кризис зародился еще до пандемии, причиной усугубления ситуации стала нынешняя геополитическая обстановка и санкции, породившие искусственный дефицит и разрыв традиционных торговых цепочек. Чем поспешили воспользоваться монополисты. Мир опять оказался не готов к подобной ситуации, как и в 2007-2008 году.

Своеобразную черту под всеми спорами и анализами подвел специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Оливье де Шуттер, заявивший в интервью бельгийской La Premiere, что рост цен на продовольствие объясняется тем, что некоторые игроки на рынках осуществляют спекулятивные операции на повышение стоимости. Шуттер считает, что реальная причина повышения цен не в том, что не хватает продовольствия, а в панике, охватившей рынки из-за затянувшегося конфликта в Украине. Для того, чтобы изменить ситуацию, нужно успокоить рынки. А для этого, в свою очередь, необходимо наличие информации о реальных запасах пшеницы в мире. Вот тут и начинаются проблемы. По словам Шуттера, основная доля продовольственных резервов находится в руках частных операторов, крупных торговцев зерновыми, не участвующих в обмене информацией, в которой нуждаются правительства, чтобы успокоить нервозность рынков.

Когда говорится о дефиците продовольствия, в первую очередь подразумевается пшеница, как основной показатель здоровья или нездоровья продовольственного рынка. И слова Шуттера надо понимать так: информацией о реальных запасах зерновых владеют только монополисты, но они не спешат делиться ею, потому что сохранение ажиотажа им на руку. Чем больше паники, тем выше цены. Причем, в страхе перед дефицитом на резкий рост цен никто уже не жалуется - главное, чтобы зерно было, и не важно по какой цене.

Спецдокладчик ООН назвал цифру - пять или шесть компаний, контролирующих 80 процентов мировых транзакций с зерновыми и владеющих основной частью складских запасов. При этом информация об объемах резервов не публикуется. Отсутствие информации порождает домыслы и спекуляции. В условиях отсутствия сведений о реальной ситуации, на продовольственном рынке начинают расти цены - на всякий случай, чтобы опередить события и заработать. Производители зерна, а также компании, занимающиеся закупкой зерна в больших объемах, в некотором роде контролируют зерновой рынок, например, в Европе.

Речь в данном случае идет о монополии не государственных компаний, от которых и Канада, и Австралия, и Россия отказались несколько лет назад.

К сожалению, господин Шуттер не высказался более конкретно. Список стран-производителей зерна не так уж обширен, а о компаниях-закупщиках и вовсе известно не много.

Возьмем, например, Китай, в котором сосредоточено более 50 процентов мировых запасов пшеницы. КНР и сама является крупнейшим производителем этой культуры в мире. Между тем, трудно отыскать информацию о конкретном объеме запасов как в Китае, так и в мире, поэтому приходится довольствоваться лишь цифрой "51". Китай это вообще особый случай. Крупнейший производитель зерна не входит даже в десятку крупнейших экспортеров, зато находится на третьей строке в списке импортеров. То есть китайское зерно "крутится" в основном на территории самой страны. Как бы там ни было, 51 процент мировых запасов зерна, сосредоточенных в одних руках, это внушительный показатель.

Тем временем, странам Африки, Ближнего Востока пророчат скорый голод. В первую очередь это касается Эфиопии, Южного Судана, Нигерии, Йемена, Афганистана, Сомали и др. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) и Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) делают такие прогнозы. Глава FAO Цюй Дунъюй предсказал падение аграрного производства в мире. По его словам, текущий геополитический кризис усугубил и без того сложную ситуацию с продовольствием, вызванную пандемией. Особенно быстро растут в цене пшеница и подсолнечное масло, что не удивительно, учитывая, что Украина, например, является крупнейшим импортером подсолнечного масла в Европу и другие страны. Та же ситуация с зерном, миллионы тонн которого не вывезены из страны покупателям из-за боевых действий, либо "экспроприированы" российской стороной.

Сложившаяся ситуация показывает, насколько все запущено в вопросе глобальной продовольственной безопасности. Соответствующие Международные организации, которые призваны контролировать вопросы и решать проблемы, вновь демонстрируют беспомощность. Реально ли сегодня возник дефицит продовольствия и зерна в частности, или нынешняя паника является произведением монополий, желающих воспользоваться моментом, - вопрос, на который, как видим, нет ответа даже у ООН.

Пока же аналитики пророчат миру в 2023 году крупнейший в истории человечества продовольственный кризис. Который может затронуть до ста миллионов человек. По мнению главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, нехватка продуктов питания спровоцирует масштабные миграционные потоки, на фоне которых кризис 2015 года будет похож на летний пикник.