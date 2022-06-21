Агентство развития медиа Азербайджана прокомментировало заключение Венецианской комиссии по закону "О медиа"

Венецианская комиссия Совета Европы 20 июня разместила на своем официальном сайте заключение по закону Азербайджана "О медиа". Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) представило в Венецианскую комиссию в письменном виде официальную позицию по вопросам, указанным в заключении, в письменном виде, и некоторые из этих доводов нашли отражение в итоговом заключении в той или иной форме.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство, законопроект неоднократно обсуждался с участием представителей СМИ и экспертов из разных слоев общества, а не с "избранными группами", как указано в заключении.

"В отличие от предыдущего соответствующего закона, в упомянутом законе "О медиа" к понятию журналистской деятельности демонстрируется более широкий подход, с учетом международного опыта, и он направлен на защиту профессиональной деятельности азербайджанских журналистов от ограничений не только внутри страны, но и за ее пределами. Закон создает условия для использования механизмов защиты субъектов медиа, деятельность которых направлена на территорию и население Азербайджанской Республики, а также обеспечивает выполнение журналистами в безопасных условиях своего профессионального долга в чрезвычайных ситуациях. Тогда как в заключении отсутствует элемент "насилие", поддержка призывов, направленных на нарушение территориальной целостности государства, ни в коем случае нами принята быть не может. Такой подход к стране, которая на протяжении многих лет являлась жертвой оккупационной политики и террора, территориальная целостность которой была нарушена, несовместим с верховенством права, журналистским профессионализмом и национальными интересами азербайджанского народа.

Как утверждается в заключении, трудностей в понимании требований закона относительно субъектов медиа (статья 26) нет. Статья 26 распространяется не на лиц, привлеченных к уголовной ответственности за нанесение ущерба какому-либо памятнику культуры, а на лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также преступления против общественной нравственности, и в Уголовном кодексе Азербайджанской Республики конкретно отражена данная категория преступлений (сексуальное насилие, расовая дискриминация, насильственные действия сексуального характера и т.д.).

Закон не исключает учреждения и финансирования иностранными лицами субъектов медиа. В таком случае лишь определяется доля в уставном капитале, а предоставление лицом информации агентству для деятельности в качестве субъекта печатного медиа и интернет-медиа носит чисто декларативный характер, и нет оснований приравнивать это к процедуре лицензирования.

При комментировании требований к включению журналистов в медиа-реестр упущен очень важный нюанс, а именно то, что реестр является для них добровольным, а какие-либо ограничения в отношении журналистов, не включенных в реестр, не являются предметом обсуждения.

После разъяснения круга недееспособных лиц и лиц с ограниченной дееспособностью Венецианская комиссия приняла подход агентства по этому вопросу.

Подробно изложено, что статьи 15.1.3 и 15.1.4 закона предусматривают не всю информацию о каком-либо преступлении, а только данные предварительного расследования, в результате чего подход Венецианской комиссии к этим статьям был выражен более адекватно.

К сожалению, представление некоторыми субъектами СМИ мнения, высказанного в заключении комиссии, вырвано из контекста, имеет целью ввести общественное мнение в заблуждение и является результатом предвзятого подхода к медиа-реформе в Азербайджане", - говорится в комментарии агентства.

Также агентство отмечает, что демонстрация Венецианской комиссией в своем заключении подхода, соотносящегося с позицией агентства, является показателем эффективного диалога с этой международной организацией.