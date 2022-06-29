На учениях "Анатолийский орел-2022" прошел "День наблюдателя высокого уровня"

В рамках международных летно-тактических учений "Анатолийский орел - 2022" в турецком городе Конья состоялся "День наблюдателя высокого уровня".

Как сообщили Day.Az в среду в министерстве обороны Азербайджана, в мероприятии принял участие заместитель командующего Военно-воздушными силами генерал-майор Намиг Исламзаде.

Сначала гостей ознакомили с ходом учений, целью и степенью выполнения поставленных задач, затем был показан короткометражный фильм об учениях.

На мероприятии было отмечено, что Турция гордится проведением международных учений с участием личного состава военно-воздушных сил братских, дружественных и союзных стран. Был высоко оценен профессионализм участников учений, а также выражено пожелание успехов в их дальнейшей деятельности.

Затем гостям были представлены показательные полеты с участием авиагрупп "Solo Türk" и "Türk Yıldızları" ВВС Турции.

В завершение была сделана памятная фотография.