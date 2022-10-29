Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию с Днем Республики.

Как передает Day.Az, об этом глава МИД написал в субботу на своей странице в Twitter.

"Поздравляю с Днем Республики братскую Турции, передаю самые теплые и искренние пожелания.

Уверен, что азербайджано-турецкое братство и союз будут крепнуть день ото дня и служить прогрессу и процветанию наших стран. С Днем Республики!", - написал министр.