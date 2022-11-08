Защитите то уважение, что сохранила Франция в сердцах азербайджанского народа!

Гражданин Франции Сирил Раббат, более двадцати лет живущий в Азербайджане, обратился с письмом к Президенту Франции Эмманюэлю Макрону, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Раббат отметил, что живет и работает в Азербайджане вместе с супругой-азербайджанкой и детьми, которые ценят французскую и азербайджанскую культуру и получают образование во Французском лицее в городе Баку.

Он уточнил, что пишет Президенту Макрону по поводу резолюции, которая будет рассмотрена 15 ноября в Сенате Франции с целью установления эмбарго на импорт азербайджанской нефти и газа во Францию ​​и ЕС.

"Уважаемый господин Президент, я не хочу говорить о политике и я определенно не специалист в данной области, но, принимая во внимание текущую ситуацию в Украине и санкции в отношении импорта российской нефти и газа, разве сейчас время для применения такого рода санкций, учитывая, что совсем скоро наступит зима?" - говорится в письме.

Раббат также рассказал о своем опыте работы в Азербайджане, отметив, что обладает более чем двадцатилетним опытом работы в различных секторах экономики, а в последнее время в основном занят в секторе агротуризма.

"Стимулы, применяемые азербайджанским правительством, наряду с чувством стабильности, безопасности и толерантности, которые дает работа в этой стране, вызвали у меня желание вкладывать еще больше денег, усилий и времени для участия, пусть на моем уровне, в укреплении франко-азербайджанских связей. Разве Франция не была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Азербайджаном после распада Советского Союза?" - говорится в письме.

Раббат отметил, что невозможно представить себе то чувство, отношение, то место, которое Франция занимает в сердцах и умах значительной части азербайджанского народа.

"К нам, гражданам Франции, проживающим в Азербайджане, всегда относились и всегда будут относиться по-особому, и в частности если случается какая-то неприятность. Я могу подтвердить это на своем личном опыте", - сказал он.

В заключение Раббат призвал Президента Макрона как гаранта ценностей Французской Республики защитить чувство уважения, которое Франция сохранила не только в сердцах и умах азербайджанского народа, но и в сердцах и умах людей во всем мире.