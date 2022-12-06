Вугар Сулейманов встретился с Тамашем Торма
Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов встретился с послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Торма.
Об этом сообщили во вторник Day.Az в Агентстве по разминированию.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в борьбе с минной угрозой.
Посол отметил намерение правительства своей страны по внесению вклада в масштабные операции по разминированию, осуществляемые с целью безопасного проведения восстановительных и строительных работ на освобожденных от оккупации территориях.
Председатель правления Агентства поблагодарил правительство Венгрии за поддержку гуманитарной деятельности по разминированию.
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