Вугар Сулейманов встретился с Тамашем Торма

Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов встретился с послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Торма.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в Агентстве по разминированию.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в борьбе с минной угрозой.

Посол отметил намерение правительства своей страны по внесению вклада в масштабные операции по разминированию, осуществляемые с целью безопасного проведения восстановительных и строительных работ на освобожденных от оккупации территориях.

Председатель правления Агентства поблагодарил правительство Венгрии за поддержку гуманитарной деятельности по разминированию.