Азербайджанские участники акции протеста обратились к согражданам армянского происхождения

Азербайджанские участники акции протеста готовы содействовать оказанию скорейшей медицинской помощи согражданам армянского происхождения.

Как сообщает во вторник командированный в Шушу корреспондент Trend, одна из лидеров акции протеста, проходящей на дороге Лачин-Ханкенди, Диляра Эфендиева, руководитель центра "Женщина: мир и безопасность" при обществе защиты прав женщин Азербайджана имени Д.Алиевой сказала, что участники мирной акции, искренне заинтересованы в оказании скорейшей медицинской помощи этим людям, передает Day.Az.

"В армянских СМИ распространяется информация о том, что некоторым нашим согражданам армянского происхождения необходима медицинская помощь, и, соответственно, проезд по дороге, где проходит наша акция. Как женщина и как мать, я могу заверить наших граждан, проживающих в Ханкенди и других городах и селах Азербайджана в зоне временной ответственности российских миротворцев, что мы, как организаторы мирной акции, искренне заинтересованы в оказании скорейшей медицинской помощи этим людям. Поэтому я оставляю свой номер телефона, по которому ко мне всегда могут обратиться, и мы обговорим организационные вопросы по транспортировке пациентов. Именно так, путем контактов между людьми, мы вновь вернемся к мирному и гармоничному совместному проживанию в Азербайджане, несмотря на попытки радикалов и националистов предотвратить наше сближение. От имени участников акции заявляю, что мы готовы оказать необходимое содействие для проезда отдельных машин, при этом сама акция будет продолжена", - сказала она.

Диляра Эфендиева оставила свой номер телефона: +994 50 311 02 33.