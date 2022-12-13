Хикмет Гаджиев проинформировал глав диппредставительств о ситуации на дороге Шуша-Ханкенди

Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал руководителей дипломатических представительств о текущей ситуации на дороге Шуша-Ханкенди.

Как сообщает во вторник Day.Az, во время встречи с дипломатическим корпусом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев отметил, что за годы оккупации Армения разрушила памятники культуры на территории Азербайджана, а также незаконно эксплуатировала природные ресурсы, нанесла ущерб окружающей среде.

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