https://news.day.az/politics/1519159.html Хикмет Гаджиев проинформировал глав диппредставительств о ситуации на дороге Шуша-Ханкенди
Хикмет Гаджиев проинформировал глав диппредставительств о ситуации на дороге Шуша-Ханкенди
Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал руководителей дипломатических представительств о текущей ситуации на дороге Шуша-Ханкенди.
Как сообщает во вторник Day.Az, во время встречи с дипломатическим корпусом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев отметил, что за годы оккупации Армения разрушила памятники культуры на территории Азербайджана, а также незаконно эксплуатировала природные ресурсы, нанесла ущерб окружающей среде.
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