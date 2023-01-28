Болгария резко осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
Министерство иностранных дел Болгарии резко осудило нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Болгарии в Twitter.
"Выражаем искренние соболезнования Азербайджану. Желая скорейшего выздоровления всем пострадавшим, напоминаем, что обязательства по соответствующим конвенциям должны быть соблюдены!", - говорится в заявлении.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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