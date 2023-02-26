Латвийцы первыми в Европе не побоялись показать страшные кадры из Ходжалы

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол

Очередная годовщина геноцида в Ходжалы... Очередное 26 февраля...

Разбирая накануне архивы, наткнулся на небольшую пожелтевшую стопку газет, и сразу вспомнил события тридцатилетней давности.

Начну банально. Шел 1992-й год. Война в Карабахе в самом разгаре. Пробивать информационную блокаду, в которой оказался Азербайджан, приходилось энтузиастам-патриотам, потому, что реально целенаправленной эффективной работы из единого Центра в этом направлении практически не проводилось. Лишь по пальцам можно посчитать случаи, когда отдельные попытки приводили к прорыву информационной блокады, и единичные голоса доводили посредством тех или иных СМИ до мира правду о Карабахе, армянской агрессии и оккупации азербайджанских территорий.

Я думаю, что сегодня мало кто помнит небезуспешные усилия Ассоциации культуры Латвия-Азербайджан в этом важном деле. Около сотни публикаций в латвийских газетах "Латвияс Яунатне", "СМ-сегодня", "Неаткарига Циня", "Ригас Балсс", "Диена", "НБГ", "Пилсонис" - от небольших информаций до целых страниц, посвященных проблеме. Благодаря Ассоциации латвийские журналисты неоднократно были командированы в Азербайджан, в зону боевых действий. Невероятно, но 30 марта 1992 года впервые в Европе именно по Латвийскому телевидению показали кадры Ходжалинского геноцида. Члены Ассоциации неоднократно встречались с Председателем Верховного Совета Латвии Анатолием Горбуновым, с руководством Рижской городской Думы, выступали по латвийскому телевидению и радио, в комиссиях Верховного Совета Латвии, на специальном заседании правления Народного Фронта Латвии, проводили пресс-конференции, международные научно-практические конференции и совершили много других важных и полезных дел в информировании мировой общественности.

Но сегодня мне хотелось бы особенно выделить Специальный 16-страничный выпуск газеты Народного Фронта Латвии "Балтийское время", вышедший в ноябре 1992 года. Как человек, уже более тридцати лет занимающийся как проблемой Карабаха, так и вопросами вокруг нее, знаю, насколько это непростое дело, сколько требует усилий и риска, порой жизненного. Не сомневаюсь, что тем, кто пробивал информационную блокаду в Латвии, приходилось рисковать собой и близкими.

Символичен слоган, вынесенный в заголовок газеты - "Не в силе бог, а в правде". По прошествии стольких лет, еще больше понимаешь его истинность. Сколько не старались идеологи "великой Армении" исказить историю, переписать ее на свой лад, убедить мировое сообщество в правоте своих агрессивных и сепаратистских намерений и действий, правда пробилась, и в мире знают кто агрессор, кто, воспользовавшись развалом СССР, пытался удовлетворить свои территориальные амбиции, кто долгие годы вводил в заблуждение мировое сообщество, кто, развалив СССР, продолжает сегодня разваливать Россию. Но они уже должны осознать, что их нытье и претензии уже надоели миру. Это факт.

В выпуске газеты содержались объемные и обстоятельные материалы, раскрывающие не только тогдашние события в Карабахе, факты и зверства, совершенные армянскими вооруженными силами в Ходжалы, но и историю армянской террористической деятельности, предшествовавшую агрессии Республики Армения. Наряду с хроникой войны, фото и другими материалами из Ходжалы, статьей о роли 366-го гвардейского мотострелкового полка ОВС СНГ, опубликованы материалы о националистической партии "Дашнакцутюн", террористических актах АСАЛА в отношении мирных граждан Европы, в том числе и турецких дипломатов, фрагменты из труда Юрия Помпеева "Кровавый омут Карабаха", обращения и высказывания общественности по поводу агрессии Республики Армения и многие другие материалы. Кроме того, прозвучало предупреждение читателям о том, что Латвию может ожидать свой Карабах в Латгалии. Десятки экземпляров этой газеты были отправлены по подписке в ФРГ и США.

Редакция выразила благодарность за содействие в подготовке выпуска Азербайджанскому обществу "Содружество" и его председателю Виктору Зотову, Ассоциации культуры Латвия-Азербайджан и ее президенту Фаигу Сафарову, членам Ассоциации Эльчину Бабаеву и Тофигу Алиеву. Редактором газеты тогда была ныне покойная Заслуженный журналист Азербайджана Татьяна Чаладзе.

5 ноября 1992 года в "Зеркале" выходит информация об этом номере газеты, а 7 ноября Татьяна Чаладзе авиарейсом №8167 Рига-Баку прибывает в Баку с экземплярами газеты и направляется в зону боевых действий. 11 ноября газета "Азербайджан" в № 35 (478) тоже дала информацию о выпуске и частично опубликовала на одной странице в переводе на азербайджанский язык материалы, а также интервью Фаига Сафарова. Газета "Latvijas LAIKS" в №35 от 5-11 ноября поместила на 8-9 страницах развернутый материал с фотографиями Татьяны Чаладзе из зоны конфликта.

Я счастлив, что в свое время, в силу своей профессиональной деятельности, имел возможность содействовать Татьяне Чаладзе в ее поистине самоотверженной работе по доведению до сведения мировой общественности правды о Карабахе. Сегодня, после освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации, особенно больно ощущать уход Татьяны, не увидевшей нашей Победы, в которой есть и ее доля.