Евродепутаты превратились в бешеный принтер по тиражированию проармянских резолюций

На днях решением суда Ассамблее Корсики было запрещено использование корсиканского языка во время дебатов, поскольку это противоречит конституции. По информации СМИ, администрация Эммануэля Макрона вела переговоры с местными политиками о предоставлении Корсике большей автономии. Как видим, переговоры завершились запретом на корсиканский язык. Напомним, что Корсика входит в состав Франции с 18-го века, когда была передана ей Генуэзской республикой за долги. Решение суда вызвало недовольство жителей Корсики и привело к массовым акциям протеста.

Решение суда Бастии, запретившего со ссылкой на Конституцию использование корсиканского языка в государственной и политической коммуникации, является позорным свидетельством пренебрежения Францией базовыми правами меньшинств и попранием соответствующей Европейской конвенции, сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, подобных фактов в историческом прошлом и современной практике Франции великое множество. В немецкоговорящем Эльзасе, ее столице Страсбурге нельзя встретить ни одной вывески на этом языке. Кельтский язык в Бретани практически выжит полностью из общественного оборота.

"При этом французские правители и политики с поразительной самоуверенностью лезут поучать другие страны и народы нормам цивилизованного, либерального поведения. Такое поведение французов стало правилом и не удивляет. Просто время от времени следует жестко, без излишних реверансов тыкать их лицом в собственную грязь. Грязи много, но ее почему-то не замечает тот же Европарламент. ЕП вообще не перестает удивлять. Вместо того, чтобы заняться множеством проблем в собственном объединении (а их множество в той же Франции, Бельгии, Испании и др.), евродепутаты превратились в бешеный принтер по тиражированию антиазербайджанских, проармянских резолюций. Их уже не заботит нулевой авторитет принимаемых пустых резолюций и полное игнорирование их в Азербайджане. Видимо, деньги и лесть армянских лоббистов и безответственность европаламентариев перевешивают здравый смысл и политическую целесообразность. Полагаю, что уже не следует даже реагировать на очередной пасквиль от евродепутатов. Пускай резвятся, коль им нечего больше делать", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева