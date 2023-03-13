Автор: Лейла Таривердиева

"Это другое"... Как часто мы слышали и продолжаем слышать эти слова, когда речь заходит о том, почему среди всех сепаратистских территориальных конфликтов Запад всегда поддерживал армян и осуждал все прочие. Как-то так всегда выходило, что основополагающий принцип территориальной целостности был свят и непоколебим для всех страдающих от агрессивного сепаратизма стран, кроме Азербайджана. На прямые вопросы, почему абхазам и русским нельзя, а армянам можно, как правило, следует ответ: "Это другое".

До сих пор никто так и не смог логично и аргументированно объяснить нам, какая разница между территориальное целостностью Украины и территориальной целостностью Азербайджана, почему территориальные претензии на украинские земли это преступление, а на азербайджанские - право на самоопределение. Когда речь заходит о войне в Украине и сепаратизме на юге этой страны, никто не копается в истории вопроса - агрессия осуждается единогласно и безо всяких оправданий. А что мы видим в нашем случае? Армянская агрессия, тридцатилетняя оккупация, геноцид, этнические чистки азербайджанцев, тотальные разрушения и вандализм армян до сих пор не нашли прямого, адресного осуждения, зато в ход идут какие-то псевдоисторические оправдания и армянские пропагандистские клише.

Евроструктурами до сих пор не было принято ни одного документа, в котором бы однозначно и без неуклюжих попыток баланса осуждалась бы армянская агрессия и поддерживалась целостность Азербайджана. В Европу путь заказан, например, абхазским и луганским сепаратистам, но для армянских сепаратистов и военных преступников повсюду горит зеленый свет. Почему? Потому что "это другое".

Между тем, резолюциям в поддержку армянской стороны мы уже потеряли счет. Эти документы для того же Европарламента являются частью обязательной программы. Не далее как в январе уже была принята антиазербадйжанская резолюция. Мы уже не говорим о многочисленных резолюциях ЕП в поддержку армян прежних лет. Можно с уверенностью говорить о том, что обеспечение армянских интересов превратилось в главную задачу Европы. По всему видно, у европейских стран (которые сотрясаются от массовых акций протеста и сами страдают от сепаратизма) не осталось других забот, а европарламентарии только для того и собираются, чтобы проголосовать за очередной документ против Азербайджана.

Как раз на днях Европарламент готовится проголосовать за очередную дежурную антиазербайджанскую резолюцию. В ней, по имеющейся информации, будет весь набор набивших оскомину обвинений в адрес Баку, вплоть до "агрессии", "геноцида" и тому подобного. Еще раз напомним - за годы армянской оккупации Армения не была названа оккупантом на посиделках в Брюсселе и Страсбурге ниразу.

Мы не понимаем, что вкладывают прикормленные армянством депутаты и политики в свое размытое "это другое". Да они и сами этого не понимают. Однако у нас есть объяснение разнице в подходах к Азербайджану и Армении. Если Армения, объявив себя независимой, сразу пристроилась к чьему-то боку, пусть даже российскому, то Азербайджан с первых дней восстановления независимости боролся за свой суверенитет, хотя в современном мире маленькой стране сохранить суверенитет не так уж просто. Можем со всей ответственностью утверждать, что наша страна действительно ни одного дня не была ни под чьим управлением или влиянием. Хаос начала 90-х тоже был связан с играми внешних акторов, просто тогда в республике не нашлось сил, способных с этим справиться, и страну чуть не разорвали на куски. Попытки взять контроль продолжаются по сей день. Это не удается, что вызывает раздражение и порождает на свет предвзятые резолюции и прочие недостойные действия со стороны определенных европейских кругов. Азербайджану не могут простить, что он берет инициативу, а не следует чьим-то указам, что он заставляет с собой считаться, что умеет обеспечивать тылы так, что не подобраться. Очень неудобна для многих его грамотная политика, позволяющая обходить рифы и не допустить манипуляций национальными интересами.

С такой точки зрения, конечно, можно сказать: Азербайджан это действительно другой случай. Он никогда не стремился интегрироваться в Европу, не заглядывал подобострастно в глаза, не лебезил, а хотел равноправного партнерства. Те европейские страны, что пошли на такие отношения, только выиграли от этого, потому что трудно найти более надежного и честного партнера, чем Азербайджан. Те европейские политики и чиновники евроструктур, которые контактируют с Баку без предубежденности, нашли в его лице надежного друга. Все эти процессы идут и развиваются, несмотря на регулярные вздорные резолюции Европарламента. По большому счету, решения ЕП никак не влияют на развитие партнерских связей с Европой и, что уж там, не воспринимаются серьезно в Азербайджане. Конечно, очередной недружественный шаг принимается в Баку к сведению, но не более.

Однако безумные резолюции очень серьезно воспринимаются армянской стороной, и это создает серьезные проблемы. В противном случае всю эту возню можно было бы вообще не замечать. Армянская сторона воспринимает сигналы ЕП как руководство к действию. Не знаем, вкладывает ли в них евроструктура такой смысл, но по факту выходит именно так. Каждая такая лживая, пардон, бумажка, становится вкладом в новую дестабилизацию, потому что к ней очень серьезно относятся армяне. Они считают эти сигналы поддержкой и смелеют. Не усиливаются, нет, а только смелеют в своей наглости. Мир в регионе до сих пор не наступил по вине всех этих европарламентов и прочих структур, где, сбегаясь на армянскую патоку, порождают провокации. Фактически резолюции ЕП - это разрешение на провокацию, которая не будет осуждена или вообще замечена. В этом вся проблема. И если случится новый взрыв, активно голосующие за армянские подарки за провокационные формулировки депутаты ЕП должны знать, что пролитая кровь будет на их совести.

Когда в июле прошлого года Баку посетила делегация Европарламента во главе с председателем комитета по международным делам Дэвидом Макалистером, Президент Ильхам Алиев, принимая гостей, сказал, что был удивлен, узнав о планирующемся визите. Он заметил, что даже уже не помнит числа антиазербайджанских резолюций, принятых в различное время Европейским парламентом. Глава государства напомнил о принятой в марте того же года резолюции о якобы разрушении "армянского наследия" на освобожденных территориях.

"Знаю, что многие члены вашей делегации проголосовали за данную резолюцию. А это абсолютно контрпродуктивный шаг. Во-первых, это ложь, основанная на выдуманных фактах, клевете и измышлениях. Во-вторых, это не представляет особо большого значения, потому что, вы, наверное, знаете, что отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом имеют хорошую историю и особенно сейчас отношения развиваются очень успешно... Учитывая это, мы не можем понять действия Европейского парламента. По существу, Европейский парламент гораздо более агрессивен в отношении Азербайджана, чем парламент Армении. Порой кажется, что эти резолюции принимает парламент Армении или, возможно, некоторые армянские лоббистские группы имеют определенное влияние на них. Иначе очень трудно это понять", - сказал Президент Азербайджана.

Да, действия Европарламента удивляют. Они нелогичны и вредоносны. Европе, европейским интересам они не дают ничего. Абсолютно ничего. Давно уже доказано, что давить таким образом на Баку, чего-то добиваться от него и запугивать - бессмысленное занятие. Остается только одно объяснение - ЕП работает на европейское армянство. Армянство больно и очень серьезно. Так называемая армянская сеть манипулирует евроструктурой, покупая депутатов. Самым известным в этом плане "меценатом" является миллиардер, олигарх и мафиози Каспар Карампетян. Как о нем пишут, он является одним из основателей механизма "мафия-лобби", который считается одним из самых влиятельных течений в мире. Его финансы формируются за счет незаконной контрабанды алмазов. Исследования показывают, что дружба 33 представителей Европарламента с "дедом мафии" основана на реальном сотрудничестве. Они часто проводят встречи и координируют свою деятельность. Так "грязные деньги" Карампетяна попадают в Европарламент.

Ну, а результатом этой грязной возни становятся антиазербайджанские резолюции. Которые ничем не способны помочь Армении и армянству, но зато способны уничтожить надежды на мир на Южном Кавказе. А, может, это и есть цель "хранителей" демократических ценностей и прав человека?