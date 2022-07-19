Президент Ильхам Алиев: Я даже забыл количество антиазербайджанских резолюций, принятых Европарламентом

Я даже забыл количество антиазербайджанских резолюций, принятых Европарламентом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с председателем комитета по международным делам Европарламента Дэвидом Макалистером.

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